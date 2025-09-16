Titulová bitva v O2 areně? Šampion Oktagonu vyzývá Dvořáka k duelu o evropskou jedničku
„Hrobník“ si nemohl přát lepší entrée. Davidu Dvořákovi se při návratu do Oktagonu na turnaji v Hannoveru podařilo sestřelit domácího borce Mohammeda Walida. Krátce po triumfu si o 33letého Čecha řekl sám šampion a někdejší konkurent z UFC Žalgas Žumagulov. „Dvořáku, tvůj příští zápas je se mnou,“ napsal Kazach na sociálních sítích. Čech by jej rád vyzval na očekávaném turnaji na konci roku v pražské O2 areně.
Po trpkém období bez stálého angažmá po konci v zámoří a nepřízně domácích fanoušků se David Dvořák přeci jen dočkal vykoupení, a to v podobě senzačního K.O. Ve středoevropské lize se představil poprvé po šesti letech, hned v roli velkého favorita.
Vysoká očekávání promotérů, expertů i fanoušků se pak na moment otřásla, když 33letý Čech po dvou minutách ztratil dech po kopu na žebra, načež inkasoval v klinči koleno, kterým mu Mohammed Walid široce roztrhl obočí. „Byť jsem vypadal, že jsem jeho klinč vůbec nečekal, byl jsem na něj připravený. S týmem jsme věděli, že ho často chytá a připravili se na to. Sekundu před tím, než mě chytil, jsem ale dostal pořádný kopanec na žebra. Vůbec jsem se nemohl bránit, úplně mi vypnula schopnost dýchat,“ líčil Dvořák po boji pro deník Sport.
„Hrobník“ se však rychle zmátořil. Ubránil pokus o hod na zem a odtrhnul se od o tři roky mladšího Němce. Dvakrát pak naznačil zvedák a soupeře zaskočil rozmáchnutým hákem z vrchu. Ten jediný stačil, aby Walid padl do mdlob. „Přesně tuto kombinaci jsem v přípravě dokola driloval. Ještě v šatně před zápasem jsem ji zkoušel do vzduchu,“ podotkl rodák z Hradce Králové.
Výhra se od ranaře, který se před čtyřmi roky vyšplhal až na čtrnácté místo světového pořadí, očekávala. Ukončením jednou ranou však na sebe strhl dlouho nevídanou pozornost. „U nás knockouty moc nepadají, mně se povedlo takto brutální K.O. poprvé, maximálně podruhé. My muší váhy nemáme ta kila, která bychom mohli do úderů vložit. Navíc jsme všichni mnohem mrštnější, máme lepší pohyb i kondici. Nezůstaneme vyčerpaní stát na místě, otevření pro konečnou ránu,“ vysvětluje Dvořák, jehož váhový limit čítá 56,7 kg.
„Jsem rád, že jsem mohl ukázat, že i my umíme dělat atraktivní zápasy a pořádné finiše. Před bojem jsem poslouchal všelijaké podcasty a drtivá většina insiderů tipovala výhru na body. Cítím zadostiučinění,“ usmál se.
Souboj o titul je blízko
Kombinace záviděníhodného resumé a knockoutové výhry nad dosavadní trojkou Oktagonu otevřela Dvořákovi dveře do titulového klání. Šampion Žumagulov si o českého bojovníka na sociálních sítích řekl takřka bezprostředně po vyhlášení verdiktu zápasu. „Dvořáku, tvůj příští zápas je se mnou,“ napsal na sítí X.
„Jasné vše bude, až budu mít smlouvu na stole,“ reagoval rozvážně Dvořák. „Je ale pravda, že sám Žalgas mě po zápase vyzýval na sociálních sítích a Oktagon na náš zápas taky lákal v nějakém příspěvku. Myslím tedy, že jsme na dobré cestě,“ pokýval spokojeně hlavou.
Zápas elitních rivalů dává smysl také v širším kontextu. Dvořák vyskočil ve světovém žebříčku na 45. místo, a tak 37. Žumagulovovi dýchá na záda. Vzájemné utkání někdejších kolegů z UFC rozhodne o evropské jedničce muší váhy. „Zní to skvěle. Myslím, že tím dodáváme punc našemu zápasu a zároveň zvedáme kredit Oktagonu,“ podotkl Čech.
Po Walidovi, který má solidní, avšak nijak závratný výčet skalpů, je bývalý dvojnásobný šampion dříve největší ruské ligy Fight Nights Global skutečnou hrozbou. „Žumagulov je neskutečně kvalitní. Má za sebou hvězdné soupeře, naprostou elitu UFC, titulové vyzyvatele, přední tváře divize. Určitě ho vnímám jako mnohem větší výzvu než Walida. Bude na něj potřeba alespoň deset týdnů tvrdé přípravy,“ zhodnotil Dvořák.
Jeho nadcházející program však brzkému termínu nijak nesvědčí. Pokud by se měl o pás utkat ještě letos, muselo by se tak stát na očekávaném turnaji v Praze. „Dřívější termín určitě nezvládnu. Mám dost zranění, která si ještě táhnu z přípravy. Jedu teď na dvoutýdenní dovolenou, kde úplně vypnu a odpočinu si. Pak musím ještě na týden do Ameriky kvůli daním z výplat v UFC. Podzim tedy vůbec nestíhám, ale silvestrovský turnaj v O2 areně bych natrénovat stačil,“ vysvětlil bijec.
Výsledky hlavní karty Oktagonu 75
- Gjoni Palokaj (Alb.) - Jakub BATFALSKÝ, vítěz Palokaj na body
- Lazar Todev (Bul.) - Luis Barbosa (Braz.), vítěz Todev na body
- David DVOŘÁK - Mohammed Walid (Něm.), vítěz Dvořák KO v 1. kole
- Edgar Delgado (Kostarika) - Khalid Taha (Něm.), vítěz Taha KO ve 3. kole
- Emilio Quissua (Něm.) - Mateusz Strzelczyk (Pol.), vítěz Quissua KO v 1. kole