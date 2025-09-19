Každý den mi píše, jak mě zbije, říká bojovník Gabal. Rival ho chytil pod krkem
Slovní přestřelky, drsné vzkazy na sociálních sítích a strkanice na vážení jako předehra očekávaného mače. Rivalita mezi Peterem Gabalem a Denisem Frimpongem se během dvou měsíců příprav naplno rozhořela, až se jejich mač stal největším tahákem sobotního Oktagonu 76 ve Frankfurtu. Český bijec Gabal předesílal, že mu trashtalk nevadí, ale strkanice na vážení neschvaluje. Na to Ir nebral zřetel a při osobním setkání ho chytl pod krkem.
Bojují o možnost vzestupu v elitní TOP 10, oba aspirují na titul. V německém srdci Oktagonu, ve Frankfurtu, se střetnou dva rozjeté vlaky. Všestranní atraktivní bojovníci nové generace dávají všanc vítězné série. Peter Gabal i Dennis Frimpong však důležitost zápasu svorně ještě zvýšili. Týdny trashtalku a hecování na sociálních sítích strhly pozornost fanoušků.
„Psali jsme si skoro celé dva měsíce. Každý den mi od něj přišla zpráva, prý že mě zbije. Já mu odepisoval v podobném duchu. Frimpong je prostě instagramový válečník. Místo tréninku je pořád na sítích a něco vypisuje. Když jsem mu ale volal, nezvedl mi to,“ krčí rameny usmívající se Gabal.
Bývalý stříbrný medailista z mistrovství světa bere slovní přestřelky s nadhledem, sám ale přiznává, že má drzému Irovi co dokazovat. „Pořád hlásá, o kolik je lepší než já. Samozřejmě chci ukázat opak, nejen jemu ale i fanouškům,“ hlásí šestadvacetiletý bijec z pražského týmu Reinders MMA.
Frimpongovi se mentální hra již dříve vyplatila. Několik soupeřů dokázal s předstihem natolik frustrovat, že pak v kleci nedokázali udržet strategii. „Má hranice, za které nejde. Nejde do osobní roviny, je to takový klasický internetový trol. Spíš mě štve, že mi píše doslova dennodenně. Určitě se tím ale nenechám strhnout jako jeho poslední protivník. Chtěl mu urvat hlavu za všechny ty kecy a skutečně ho měl na lopatě. Po pár minutách se ale vystřílel, kondičně zhasnul a prohrál. Já jsem na rozdíl od něj fyzicky připravený držet vysoké tempo stabilně po celá tři kola,“ míní Gabal.
Frimpong chytil Gabala pod krkem
Strkanice na vážení jsou jednou z nejvýraznějších součástí oné stinné strany MMA. Dehydratovaní bojovníci, oslabení ale i tak nabuzení na zápas, si při pohledu tváří v tvář začnou vyříkávat spory, až jednomu či dokonce oběma na jednou rupnou nervy a začnou se přinejmenším postrkovat. Byť to zní neškodně, v minulosti některé takové šarvátky vedly k dílčím zraněním.
„Strkání nebo přímo napadení od Frimponga nečekám. Já jeho kecy beru s rezervou, oba chceme jen prodat zápas fanouškům. Osobně navíc ty hloupé rvačky na vážení fakt nemám rád,“ povídá Gabal dva dny před vážením. Na něm ale Ir s výpadem přeci jen vyrukoval, chytl hubnutím vyčerpaného Čecha pod krkem a odstrčil o metr vzad.
Při vyhrocených zápasech často i světového kalibru funguje žhnoucí rivalita jako extra palivo do tréninku. Borci s pohodovou povahou tak ale trashtalk s Frimpongem neposloužil. „Necítím se nějak víc nabuzený než jindy. Na každý zápas se připravuji poctivě. Silově, kondičně, technicky, takhle dobře jsem se ještě necítil. Už jen zbývá to prodat v kleci,“ hlásí Gabal.
Pokud se mu v sobotu podaří přejít přes Frimponga, vybojuje si umístění v elitní TOP 10, kde již pokukuje po ex-bojovníkovi UFC Alanu Omerovi.