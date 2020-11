Dvě bitvy o titul v UFC: muší váha v hlavní roli. Na turnaji i dvě sestry

V hlavních rolích muší váhy. Turnaj s číslem 255 totiž láká diváky zejména na jejich titulové souboje. Prezident UFC Dana White si přitom ještě loni pohrával s myšlenkou, že nejlehčí mužskou divizi úplně rozpustí, zrodily se v ní však nové hvězdy. Tou největší je Brazilec Deiveson Figueiredo, který bude obhajovat titulový pás proti Alexu Perezovi. Američan může být v případě výhry prvním šampionem, který se do nejslavnější ligy dostal přes show Dana White's Tuesday Night Contender Series.

„Jsem vůdčí osobnost muší váhy. Přišel jsem, abych do této divize přinesl zábavu, a dnes to bude velká show,“ řekl Figueiredo při dni s médii, který opět kvůli opatřením spojeným s koronavirem probíhal online. „Opět ukážu, že naše divize si zaslouží uznání,“ dodal odhodlaně.

To ženská divize do 57 kilogramů má pozici hlavní hvězdy dlouhodobě obsazenou. Valentina Ševčenková z Kyrgyzstánu demoluje jednu soupeřku za druhou. Pole vyzyvatelek je už tak úzké, že Brazilka Jennifer Maiová nepotřebovala k titulové šanci žádnou ohromnou šňůru vítězství. Z posledních dvou duelů jeden prohrála, i proto bude do klece vstupovat jako outsiderka. Ševčenková si navíc připíše další rekord, poprvé v historii UFC figuruje na stejné kartě sesterské duo. Starší ze sourozenců Antonina, která v srpnu loňského roku porazila Lucii Pudilovou, nastoupí do bitvy proti Arianě Lipskiové z Brazílie.

Na turnaji se představí také problémový Mike Perry. Ten se fanouškům zaryl do paměti zejména tím, když do posledního souboje nastoupil bez trenérů v rohu. Doprovod mu dělala pouze přítelkyně. A i před tímto turnajem vyvolal rozruch. Převážil totiž o čtyři a půl libry (cca 2 kilogramy) a místo toho, aby vypadal zkroušeně, předvedl na váze oslavné gesto, kterým se proslavil fotbalista Paul Pogba.