Chabib: Nevrátím se, chci se zlepšit ve farmaření! Prezident UFC se nevzdává

Jeden tvrdí to, druhý zase opak. Ruský bojovník Chabib Nurmagomedov a prezident největší světové MMA organizace Dana White se ne a ne dohodnout. Otázka je jednoduchá, vrátí se ještě dvaatřicetiletý bijec do klece? On sám tvrdí, že to v plánu nemá. Americký podnikatel však nedá svou kůži lacino. Je si vědom toho, že Nurmagomedov táhne zástupy fanoušků a tím pádem generuje asociaci obrovský zisk.

Rodák z Dagestánu ukončil kariéru před měsícem, když na turnaji UFC 254 uškrtil ve druhém kole Justina Gaethjeho. „Když mi UFC volalo kvůli zápasu s Justinem, mluvil jsem o tom s matkou tři dny. Nechtěla, abych dál bojoval bez mého otce… Slíbil jsem jí, že tohle bude poslední zápas,“ pronesl dojatě po duelu uprostřed klece.

U bojovníků MMA je běžné, že takto „odchází“ do důchodu docela často, pak se ale při první příležitosti vrátí. Jasným důkazem je třeba největší persona tohoto sportu Conor McGregor. Takový nečekaný comeback předvede v lednu potřetí. Nurmagomedov ale stále tvrdí, že svá slova na rozdíl od úhlavního rivala míní vážně.

„Vždycky budou kolovat fámy o mém návratu, ale neplánuju pokračovat v zápasení,“ prozradil Rus pro portál TMZ Sports. „Dana White a ostatní promotéři, kteří možná přijdou po něm, budou vždycky chtít, abych zápasil,“ vysvětloval šampion. Uvědomuje si přitom, že ve dvaatřiceti letech se stále nachází na vrcholu a mohl by zápasením vydělat spoustu peněz. Proslavil se už ale natolik, že si na pořádný obnos přijde i mimo oktagon. Navíc se chce naučit farmařit.

„Koupil jsem ovce, teď mám tendenci věnovat se farmě. Rád bych se v tomhle odvětví zlepšil. Mám taky býčí telata a krávy,“ usmíval se Nurmagomedov. White ale hned po turnaji, kde Rus konec oznámil, reagoval. Chtěl chvíli počkat a poté si s ním promluvit a přesvědčit ho. Jestli se ale úspěšnému byznysmenovi podaří hvězdného bojovníka přemluvit, ukáže až čas.