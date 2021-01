Návrat k „ukradenému“ titulu! UFC bude i s diváky, uspěje Holloway?

Machmud Muradov s trenéry Petrem Knížetem a Lukášem Bártou před odletem do Abú Zabí na další zápas v UFC. • Repro iSport TV

Machmud Muradov s trenéry Petrem Knížetem a Lukášem Bártou před odletem do Abú Zabí na další zápas v UFC. • Repro iSport TV

Bývalý šampion Holloway se nemohl dostat do tempa, jelikož si jej Australan kopy na nohu a údery, při nichž využíval svých dlouhých rukou, velmi dobře držel od těla. • profimedia.cz

Odmlka po novém roce je u konce. UFC opět roztáčí kolotoč turnajů, jen za nadcházejících devět dní jsou v plánu tři. Už dnes se v hlavním duelu turnaje UFC on ABC 1 představí Max Holloway a Calvin Kattar. Bývalý šampion se po dvou těsných prohrách na body opět pokusí probojovat k titulu. Americký duel bude mít navíc poprvé od 7. března diváckou kulisu. Do haly v Abú Zabí bude vpuštěno asi 2000 fanoušků.

Pokud byste se fanoušků MMA zeptali, který zápas vyvolal loni největší spekulace, mnoho z nich by odpovědělo, že odveta Maxe Hollowaye s Alexanderem Volkanovským. Američan tehdy jasně vyhrál dvě kola, po dalších třech nesmírně vyrovnaných nakonec rozhodčí zvedl ruku soupeři. Australský šampion tak bodově přemohl bývalého dlouhodobého šampiona už podruhé. Spousta diváků ihned volala po další odvetě, s výsledkem nesouhlasil ani Dana White, dost možná se tak dočkáme trilogie.

Hollowayovi by na to mělo stačit jediné vítězství. Možnost připsat si jej dostane už dnes večer, protivníkem mu bude Calvin Kattar. O tři roky starší bojovník, vyznačující se zejména razantním boxem. Z šestadvaceti duelů prohrál jen čtyřikrát. Hned jedenáct vítězství získal knockoutem. Devětadvacetiletý rodák z Havaje si tak bude muset pohlídat nástupy jednotlivých kol, kdy by mohl Kattar hrozit nejvíc.

Zvolil ale docela zvláštní způsob přípravy. Úplně zavrhl jakékoliv sparingy. „Když jsem v minulém kempu nesparoval, otevřelo mi to oči. Často jsem při sparingu přicházel k úrazům, v zápase jsem se bez toho cítil skvěle,“ promluvil Američan pro TSN. Právě poměřování sil s ostatními tréninkovými kolegy přitom téměř všichni profesionální bojovníci považují za hlavní část přípravy.

„Sparing je pro zvedání ega. Rozumím tomu, že musíte něco dělat, ale můžete najít jiné způsoby, jak dosáhnout cílů. Během kempu mi pomohlo, že jsem si ujasnil priority. Některé věci jsem vynechal, jiné zase přidal,“ vysvětloval rozhodnutí Holloway.

Kattarových předností se ale nebojí. „Lidi pořád mluví o jeho boxu. Mluví i o mém boxu, nemůžu se dočkat, až tam nastoupím a pořádně to namixuju,“ prozradil bývalý šampion v rozhovoru pro South China Morning Post. „Tohle je MMA. Moje jiu-jitsu je část hry, kterou fanoušci moc nevidí. Přitom jiu-jitsu miluju. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud budu potřebovat hrábnout trochu hloub do svých schopností, udělám to.“

Pozitivní zprávou je určitě i návrat fanoušků zpět do arény. Samozřejmě není možné, aby UFC ihned vyprodalo celou halu, podle informací ESPN a TSN se ale podaří dostat na místo kolem 2000 lidí. Diváci mohli turnaj přímo v centru dění sledovat naposledy 7. března.