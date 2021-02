Kamarádství stranou, exparťáci o titul! UFC čeká souboj Usmana s Burnsem

Karta turnaje UFC 258

Velterová váha do 77 kilogramů Kamaru Usman (Nig.) vs. Gilbert Burns (Braz.) Muší váha do 57 kilogramů Maycee Barberová (USA) vs. Alexa Grassová (Mex.)

Střední váha do 84 kilogramů Kelvin Gastelum (USA) vs. Ian Heinisch (USA) Střední váha do 84 kilogramů Maki Pitolo (USA) vs. Julian Marquez (USA) Lehká váha do 70 kilogramů Jim Miller (USA) vs. Bobby Green (USA) Přímý přenos na stanici Premier Sport (neděle, 04.00)