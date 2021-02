Poprask v UFC! Zápasník vážil o 6 kilo víc, jiný se zranil sekundy před bojem

Takový turnaj UFC nepamatuje. Ještě ani nezačaly duely hlavní karty a galavečer UFC Fight Night 185 v Las Vegas už divákům přichystal několik kuriozit. Nelichotivý rekord zaznamenal už před zápasem Rafael Alves, když převážil o neuvěřitelných šest kilogramů. Jeho souboj se proto zrušil, stejně jako ten mezi Chasem Skellym a Jamallem Emmersem. První jmenovaný se to ale dozvěděl, až když přešlapoval v kleci.

Zrušený zápas, nic příjemného. Dvojice Pat Sabatini a Chas Skelly však o bitvy přišla velmi podivným způsobem. Sabatini se v sobotu nestačil divit, když splnil váhový limit a v zákulisí sledoval, jak na váhu leze jeho soupeř Rafael Alves. Ručička se totiž zastavila 6 kilo přes limit. Jen pro upřesnění, v pérové divizi je povolená hranice 66 kilogramů, kdyby však Brazilec nastupoval ještě o divizi výše, i tak by nezvládl limit o více než dvě kila.

Tak velký přešlap při vážení UFC nepamatuje. Střet Sabatiniho s Alvesem se zrušil, s obrovským hmotnostním rozdílem mezi oběma zápasníky by nebyl regulérní ani bezpečný.

Bohužel odkládání a odvolávání duelů není v době zmítané koronavirem nic zvláštního.

Co se ale přihodilo Chasovi Skellymu, to už tak běžné není. Galavečer UFC Fight Night 185 běžel v plném proudu. Američan se rozcvičil, naběhl do klece a začal přešlapovat, čekal na protivníka. Nedočkal se, místo toho si vyslechl nepříjemnou zprávu. Zápas nebude, Jamallu Emmersovi se totiž pár minut před startem v šatně ozvalo zranění. Nepříjemná bolest zádových svalů a jejich samovolné stahování a tuhnutí zapříčinily, že nemohl nastoupit.

„Žádná zlá krev, ale je to na hov*o,“ řekl Skelly v rozhovoru s Michaelem Bispingem, bývalým šampionem UFC. Američan také dodal, že doufá, že mu organizace vyplatí základní bonus za výhru, který má zanesen v kontraktu.