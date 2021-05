Tvrďák Oliveira: po 11 letech titul v UFC! Bylo slyšet obrovské křupnutí

Brazilský veterán napsal v Las Vegas stěžejní kapitolu pro vlastní pohádkový příběh. Místo pera používal rukavice a inkoust nahrazoval krví soupeřů. Po dlouhých jedenácti letech, kdy Charles Oliveira povětšinou balancoval na hraně top 15 pérové a následně lehké divize, vybojoval titul. Ke zlaté příčce v žebříčku ukončení napříč všemi vahami přidal prvenství také v divizi do sedmdesáti kilogramů a na pozici krále vystřídal Chabiba Nurmagomedova, jenž „abdikoval“ loni koncem října.

S Brazilcem cloumaly po vítězství emoce. Vyběhl z klece slavit s diváky, smál se, brečel, zběsile pobíhal po oktagonu, sám pořád nemohl uvěřit tomu, co právě dokázal. „Zasloužím si to. Chtěl jsem dnes přijít a ukázat, že jsem v lehké váze nejlepší na světě,“ začal Oliveira pozápasové interview.

„Dano, nabídl jsi mi zápas dvacet dnů předem a já přišel a bojoval, teď jsi to udělal naopak,“ obrátil se pak vítěz na prezidenta asociace Danu Whitea. „Postavil si mě proti Michaelu Chandlerovi, šampionu Bellatoru. Řekl jsem, že ho knockoutuju, přišel jsem a knockoutoval ho. Všem jsem dokázal, že jsem největším lvem mezi ostatními lvy.“

Oliveira se na vrchol potravního řetězce probíjel dlouhých jedenáct let. V době, kdy debutoval v UFC, sedm dnešních divizí ještě neexistovalo a šest současných šampionů stále čekalo na první zápas v profesionálním MMA. Titulový opasek získal v osmadvacátém souboji pod americkou asociací. Sedmnáct z nich se mu podařilo ukončit před limitem, čímž se osamostatnil v čele žebříčku.

I vítězství nad Chandlerem a s ním spojený titul už mu však téměř proklouzly mezi prsty. V prvním kole totiž schytal tvrdý pravý hák, který ho poslal na kolena, několik úderů pak schytal i na zemi a rozhodčí Dan Miragliotta se chystal zápas ukončit, Oliveira se však přetočil na záda a přestože zůstal otřesený, do finálního gongu vydržel.

V pauze se poté nemohl zkoncentrovat lépe. Už po sedmi vteřinách zasadil rozhodující ránu z přední ruky přímo na bradu, která Chandlera posadila na podlahu. Naopak od protivníka se mu nepovedlo dostat z kritického momentu a po devatenácti vteřinách druhého kola Brazilce zastavil v dalším útočení sudí.

„Michaele, jsi skvělý šampion, ale dnes to byl můj den,“ vzkázal Oliveira Američanovi a pozdravil do brazilských favel. „U nás v gymu máme takové rčení: Mohou pršet kameny, ale kameny se stejně vrátí zpátky. Řekl, že nezvládnu tlak a snažil se trefovat, trefovat a trefovat. Pořád tady stojím a na ramenou mám pás, o Bože.“

Vzájemný respekt vyjádřil soupeři i poražený Chandler. „Myslím, že jsme viděli jednoho z nejtvrdších mužů na planetě, vrátil se z těžké situace,“ uznal rodák z Missouri kvality protivníka. „Charles Oliveira ukázal, že je opravdovým profesionálem, stejně jako to ukazoval posledních jedenáct let. Nechci nijak snižovat jeho výkon, ale slibuju vám, že se vrátím. Do roka se dostanu k titulovému opasku. Určitě si to časem zopakujeme.“

Americké publikum v Toyota Areně se tak nového domácího šampiona nedočkalo. Větší zklamání bylo ale cítit z výsledku hlavního předzápasu. Oblíbenec fanoušků Tony Ferguson padl potřetí v řadě, když nestačil na krajana Beneila Dariushe. Ten ho kontrolovaným výkonem udržel po celá tři kola na zemi a připsal si jednoznačné bodové vítězství.

Po vyhlášení se kvůli Fergusunově prohře ozývalo halou bučení a pískání. „Uklidněte se, uklidněte se,“ musel Dariush pořvávat na diváky během rozhovoru. Radost z vítězství si však vzít nenechal. V žertu vyzval Elona Muska, protože potřebuje nové auto. Američan se také těšil, že je v konečně v diskuzi o možného titulového vyzyvatele, porazit takovým způsobem Fergusona je totiž opravdu cenný skalp.

Přestože má sedmatřicetiletý veterán za sebou třetí prohru v řadě, stále se na něj nahlíží jako na hvězdu. Dariush pro něj ale měl jiné přirovnání. „Ten chlápek je zombie, bez debat,“ reagoval na situaci ve druhém kole, kdy soupeři téměř zlomil kotník a prý slyšel obrovské křupnutí. Ferguson mu ale po zápase řekl, že nic necítil.