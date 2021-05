Kincl o zápase Dvořáka v UFC: Rychlá změna soupeře? To zvládneme

Sám je jedním z nejlepších českých bojovníků, navíc Patrik Kincl doprovází na zápasy v UFC v roli trenéra Davida Dvořáka. „Trošku počítám s tím, že neporušíme tradici a skončíme v nemocnici,“ žertuje jednatřicetiletý kouč. Jeho svěřenec totiž po poslední výhře ve slavné kleci nebyl schopen odejít po svých. Dokázal tím však, že se nenechá snadno zastavit. Kolumbijský soupeř Juancamilo Ronderos tak zažije pořádně tvrdou bitvu. Turnaj UFC Fight Night 188 vysílá od 01.00 hodin stanice Premier Sport.

Změna soupeře na poslední chvíli. Co to pro vás znamená?

„Zaskočilo nás to, narychlo tak řešíme taktiku. Je to nepříjemný, ale přijeli jsme zápasit, takže jdeme do toho, i když nový soupeř kilo převážil. Ale měl na to dvanáct hodin, takže jsme to vzali.“

V jaké náladě je David Dvořák a jak hodnotíte jeho aktuální formu?

„Výborná, musím říct. Formička graduje. Jsem s Davidem v UFC už podruhé a musím říct, že vidím z jeho strany veliký posun. Není už rozhodně tak nervózní, už jsme si tady vše osahali. A připadá mi, že si všechny tréninkové věci parádně sedly. Chce se mu pořád trénovat, takže ho musíme trochu brzdit, protože chce posílat pořád strašný bomby. Ale to je dobře, to je dobrý náznak.“

Takže třetí nástup v UFC si dokáže už i víc užít.

„Určitě, už je tady jak pan domácí. A myslím, že mu sedí i to, že je to podruhé na stejném místě. Las Vegas už dobře známe, máme to tu nachozený.“

Po minulé výhře v září nedokázal odejít z klece po svých, měl příliš rozkopanou nohu. Vše už se zahojilo, nebyly nějaké komplikace?

„Vždy přichází nějaké drobné věci, ale nepřišlo nic, co by mělo mít vliv na tento zápas. Za mě je v super formě. Trošku ale počítám s tím, že neporušíme tradici a skončíme v nemocnici.“ (směje se)

Nedávno jste v Kladně spoluorganizoval turnaj MMAsters League, teď jste jako trenér v Las Vegas a už 5. června budete zápasit v Polsku s Tomaszem Romanowským na turnaji KSW 61. To pro vás musí být docela náročné?

„Je to tak, do budoucna se to musí řešit nějak jinak. Na druhou stranu mi to ale i pomáhá v tom, že nemyslím jen na svůj nadcházející zápas. Mám tu možnost kvalitně odtrénovat, pojal jsem to jako tréninkový kemp, na který bych se jinak nedostal. To, jak to dopadne, se uvidí. Turnaj MMAsters League se nám povedl, věřím, že Davidovi se to povede, tak už jen aby se to povedlo i mně.“