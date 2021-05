David Dvořák při nástupu do druhého zápasu v UFC • Nova Sport 2

Třetí zápas v prestižní organizaci UFC čeká českého bojovníka MMA Davida Dvořáka. Osmadvacetiletý zápasník se v muší váze do 56,7 kilogramů utká s Kolumbijcem Juancamilem Ronderosem, který narychlo nahradil Brazilce Rauliana Paivu, jenž zkolaboval večer před vážením. Předchozí dva souboje v UFC Dvořák vyhrál, uspěje i do třetice? ONLINE přenos sledujte na iSport.cz, český fighter by měl přijít na řadu kolem 23.00!