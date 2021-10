Hrdina Vettori přijal zápas v jiné divizi a Costu porazil. Frajer, smekl šéf UFC

Brazilský ranař Paulo Costa dostal na turnaji UFC Fight Night 196 v Las Vegas, co si zasloužil. Ke shazování váhy nepřistoupil profesionálně, a proto se musela měnit hmotnostní divize. I tak ale na italského soupeře Marvina Vettoriho nestačil, když po pětadvaceti minutách prohrál na body. „Vím, že mám největší srdce a nejlepší hlavu. Když jde zápas do čtvrtého a pátého kola, nikdo nemůže držet mé tempo,“ řekl po vyhlášení vítěz, jemuž se dostalo uznání i od šéfa UFC Dany Whita.

Paulo Costa si v posledním týdnu zadělal na pořádné problémy v UFC. Pár dní před soubojem totiž vyšlo najevo, že v žádném případě nezvládne navážit, přestože to bojovník společně s týmem odmítal. Po několika změnách se tak jeho hlavní duel večera s Marvinem Vettorim nakonec uskutečnil v polotěžké divizi (do 93 kg) místo původně plánované střední (do 84 kg).

Ani to však Brazilci nepomohlo, i když do klece nastupoval o šest kilo těžší. Po pěti kolech napsali všichni rozhodčí na bodovací karty stejné skóre. 48-46 pro Vettoriho, který podle nich vyhrál tři z pěti dějství. Costovi byl navíc jeden bod stržen, jelikož si opakovaně nedal pozor na natažené prsty a píchnul soupeře do oka. Ital tak z celé situace vytěžil nejvíc, co mohl.

„Snažili jsme se udržet ten zápas naživu a zajistit, že se uskuteční. A to by se nám nepodařilo bez frajera, jakým je Vettori,“ prozradil posléze prezident UFC Dana White. „Choval se jako absolutní profesionál, zvíře, chlápek, s kterým je radost pracovat. Jen proto ten duel proběhl.“

Ital zůstával s Costou poněkud překvapivě v postoji. Nesnažil se přenášet dění bitvy na zem, kde by mohl dominovat lepším grapplingem. I na nohou však Brazilce převyšoval, trefoval několikaúderové kombinace na hlavu, zatímco Costa slavil úspěch povětšinou pouze s jednou dobře načasovanou ranou nebo s kopy.

„Vím, že mám největší srdce a nejlepší hlavu. Když jde zápas do čtvrtého a pátého kola, nikdo nemůže držet mé tempo,“ pronesl Vettori po ohlášení výsledku. „Hodně lidí tvrdilo, že nebude dostatečně připraven, ale mám pocit, že dost z toho byla jen hra. Přišel mi dost připravený.“

Costovi mělo údajně kemp ztížit zranění bicepsu, což byl také jeden z důvodů, proč nedokázal shodit. Nějakou dobu tak ani nemohl trénovat.

„Byl to velmi těžký zápas, ale nesouhlasím s rozhodnutím. Marvin udělal skvělou práci, cítím však, že jsem vyhrál,“ stěžoval si poražený na bodování. Po třinácti vítězstvích zapsal Costa druhou porážku a je otázkou, jaká bude jeho budoucnost v UFC. Vzhledem k problémům s váhou existuje možnost, že by mohl přejít do polotěžké divize. Zařadil by se tak po bok Jiřího Procházky a dalších v cestě za titulem. Ten bude za týden obhajovat Jan Blachowicz proti Gloveru Teixeirovi.