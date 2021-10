Mlátička s kily navíc. Zápas špiček střední váhy mění hmotnostní divizi

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Paulo Costa (Braz.) vs. Marvin Vettori (It.) Lehká váha do 70 kilogramů

Grant Dawson (USA) vs. Rick Glenn (USA) Bantamová váha do 61 kilogramů

Jessica-Rose Clarková (Austr.) vs. Joselyne Edwardsová (Pan.) Pérová váha do 66 kilogramů

Alex Caceres (USA) vs. Choi Seung-Woo (Korea) Veltrová váha do 77 kilogramů

Dwight Grant (USA) vs. Francisco Trinaldo (Braz.) Polotěžká váha do 93 kilogramů

Nicolae Negumereanu (Rum.) vs. Ike Villanueva (USA)