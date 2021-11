Zuřivá odveta o titul. Suverénní šampion Usman musí s rivalem hlídat emoce

Střet úhlavních nepřátel téměř vždy osloví fanoušky. Když jde navíc o nejkvalitnější bojovníky své váhy na světě, zájem je zaručený. UFC proto na turnaj s číslovkou 268 láká střetem o titul mezi Kamaru Usmanem a Colbym Covingtonem. Nenávidí se, což ukázali už na tiskové konferenci. Navíc už se v kleci potkali a byla z toho jedna z největších bitev posledních let. V newyorské Madison Square Garden ale nepůjde o jedinou titulovou odvetu.

Sport o respektu a pokoře, říká se často o MMA. Kamaru Usman s Colbym Covingtonem ale tuhle frázi jednoznačně vyvrací. Nemůžou se navzájem vystát, a podle toho vypadá každá společná interakce. Po tiskové konferenci před turnajem UFC 268 se nigerijský šampion neudržel a do Covingtona strčil. Odveta velkolepé bitvy z prosince 2019 tak slibuje další vypjatý duel.

Předloni se jednalo o pětikolovou vyrovnanou řežbu, kterou Usman rozhodl pozdním knockoutem. Ubránil titulový opasek a prodloužil vítěznou sérii. Ta momentálně čítá osmnáct triumfů, z toho čtrnáct v UFC. Delší šňůru zaznamenali v americké lize pouze Jon Jones (17) a Anderson Silva (16).

I v odvetném souboji je čtyřiatřicetiletý šampion favoritem, nesmí se ale nechat ovládnout emocemi. Pak by mohl chybovat, na což Covington spoléhá. Neustále se snaží rivalovi dostat do hlavy. Při konferenci s médii se neštítil napadnout i nejcitlivější téma. Tím je Usmanova rodina, konkrétně otec Muhammed. Toho propustili loni po deseti letech z vězení, původně si měl přitom za finanční podvody odsedět ještě o polovinu víc.

„Jediné, co jsi dokázal zlomit, byl soudní systém. Abys dostal tatínka z basy. Kde je ten kriminálník?“ reagoval Covington na tvrzení, že mu v prvním duelu Usman způsobil zlomeninu čelisti.

„Až zpřelámu další část jeho obličeje, určitě si s ním potřesu rukou. Pokud teda zůstane v kleci a neuteče, jako to udělal posledně,“ kontroval zanedlouho rozhořčený šampion. „Uznávám, co předvádí v kleci. Posouvá mě dopředu, což od něj taky čekám. Ale jako člověk je to jen kus hovna. Nemůžu uvěřit, že jeho otec jej nechá hrát tuhle roli.“

Mimo rozjetého Chamzata Čimajeva, který se minulý týden poprvé dostal do žebříčku veltrové váhy, už Usman porazil zbytek špičky divize. První tři vyzyvatelé se museli sklonit před komplexním vladařem, a tak vedení UFC nezbývá, než domlouvat odvety. Pravdou ale je, že Covington kladl ze všech největší odpor. Před vstupem do posledního kola měli oba bijci vyrovnané šance. Na bodovacích kartách totiž držel krok.

To hlavní předzápas akce v Madison Square Garden měl v minulosti o poznání jasnější a rychlejší průběh. I v něm půjde o odvetu a o titul. Rose Namajunasová se pokusí obhájit opasek, který loni v dubnu vytrhla Čang Wej-li z rukou. Nebo spíš vykopla, přesně mířeným highkickem (kop na hlavu) poslala Číňanku k zemi a přeťala její sérii jedenadvaceti vítězství v řadě.

Další exponovaný střet obstarají Michael Chandler a Justin Gaethje, kteří se utkají o to, kdo bude s největší pravděpodobností příštím vyzyvatelem. Šampion divize do 70 kilogramů má naplánovanou bitvu s Dustinem Poirierem a právě duel vítězů těchto klání by dával v nejhojněji obsazené kategorii smysl. UFC se po trochu hluchém období opět rozjelo naplno a další kvalitně obsazenou akcí navazuje na minulý týden, při němž se stal králem polotěžké váhy Glover Teixeira.

Hlavní karta turnaje UFC 268

Veltrová váha do 77 kilogramů – titulový zápas

Kamaru Usman (Nig.) vs. Colby Covington (USA)

Slámová váha do 52 kilogramů – titulový zápas

Rose Namajunasová (USA) vs. Čang Wej-li (Čína)

Bantamová váha do 61 kilogramů

Frankie Edgar (USA) vs. Marlon Vera (Ekv.)

Pérová váha do 66 kilogramů

Shane Burgos (USA) vs. Billy Quarantillo (USA)

Lehká váha do 70 kilogramů

Justin Gaethje (USA) vs. Michael Chandler (USA)