Bitva kamarádů v UFC. Krok od titulové šance, souboji se oba vyhýbali

Yair Rodriguez píchl do oka svého protivníka • Profimedia.cz

Brian Ortega vs. Yair Rodriguez • Instagram.com/ufceurope

Elita pérové divize v nelítostném boji o titulovou šanci. UBS Arena v Elmontu v New Yorku nabídne hlavní zápas mezi dvojkou a trojkou žebříčku váhy. Brian Ortega a Yair Rodriguez jsou dlouholetými kamarády, ale teď si navzájem stojí v cestě. Ve hře je duel s Volkanovskim a přátelství musí stranou.

V sobotu večer možná poznáme nového titulového vyzyvatele pérové váhy. Pokud Yair Rodriguez porazí Briana Ortegu, plánuje vyzvat dominantního šampiona divize Alexandra Volkanovskiho.

Momentální trojka v žebříčku pérové ​​váhy Rodriguez je po osmi letech působení v UFC krok od šance zápasit o titul, jeho poslední zkouška však bude velmi obtížná. Ačkoliv populární Mexičan ví, že je ve hře titulový souboj se šampionem, plně se soustředí na nynější duel.

„UFC mi potvrdilo titulovou šanci, po které jsem dlouho toužil,” prozradil Rodriguez. „V sobotu vyhraju, poté dám šampionovi nějaký čas na zotavení a půjdeme do toho. Ale musím jít krok po kroku. Nejdříve porazím Ortegu a pak vyzvu šampiona.”

Dvojnásobný titulový vyzyvatel Brian Ortega byl po svém vstupu do organizace považován za budoucího šampiona, svůj potenciál zpečetil sérií sedmi vítězných zápasů v UFC v řadě. Vyšplhal se až na vrchol žebříčku, ale v titulových zápasech neobstál proti Alexanderu Volkanovskimu a Maxi Hollowayovi, kteří jsou zodpovědní za jeho dvě jediné porážky jeho kariéry. Ortega už nějakou dobu plánuje přechod do lehké váhy, ale tentokrát je na stole odveta a do třetice všeho dobrého boj o titulovou šanci přijímá.

„Rodriguez je tvrdý jako svině,“ říká Ortega. „Jestli uděláš chybu, vymlátí z tebe duši.”

Oba bojovníci nastupují do hlavního klání večera po porážce. Ortega prohrál jednomyslné rozhodnutí s šampionem Volkanovskim na turnaji UFC 266. Několik měsíců předtím Rodriguez taktéž jednomyslně prohrál na body s bývalým šampionem Hollowayem.

„Nevyhrát je na prd,“ přiznal Ortega. „Ta bolest tam stále je, ale moje vůle je mnohem silnější než bolest. Zápasení je pro mě život. Pokud nezápasím nebo netrénuji, nejsem v klidu. Někomu to může znít divně. Ale boj je důvod, proč jsem tady.“

Ortega a Rodriguez jsou přátelé a ačkoliv byl tento zápas díky jejich postavení v žebříčku dlouho ve vzduchu, souboji se oba vyhýbali. Momentální situace v pérové divize je však jiná a duel o titulovou šanci je tak velká příležitost, že se nakonec v kleci potkají.

„Tohle je jeden z těch soubojů, kde je to na hovno,“ svěřil se Ortega. „Jsem v divné pozici, kdy se mi ten chlap líbí a fandím mu, ale teď je to jako... Nemůžu mu fandit proti mně, chápeš? Ten člověk je fakt v pohodě. Nejsme nejlepší přátelé, ale máme dobrý vztah. Potkávali jsme se. Slavili jsme spolu. Užili jsme si spolu pár skvělých momentů a teď spolu sakra musíme zápasit.”

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez můžete sledovat v sobotu 16. července od 20:00 na stanici Premier Sport.