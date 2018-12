Pudilová se připravuje na UFC v Praze: Je to šílený! Už teď jsem nervózní

Před českými fanoušky se příbramská rodačka a elitní bojovnice Pudilová představí po dvou letech. Navíc na zatím největší akci, jakou české MMA kdy zažilo. "Dozvěděla jsem se to ve stejný den, jako všichni. Zrovna jsem byla na tréninku. Že na akci budu zápasit i já jsem se pak dozvěděla hned den poté. Je to vážně super, že se může naše republika přidat k UFC," přiblížila Pudilová, kdy se o obří akci doslechla. A také přiznala, že je nervózní už teď.

Čtyřiadvacetiletá bojovnice zatím v UFC bojovala v Londýně, Singapuru a dvakrát v Texasu. Galavečer na domácí půdě si tak hodlá užít na maximum. "Strašně se na to těším, před domácím publikem to bude extra," říkala dojatá Češka. "Ráda bych všem fanouškům poděkovala za podporu. Je to šílený, samozřejmě v tom kladné smyslu slova," dodala. Z fanoušků prý nervózní asi trochu bude, ale nic si z toho nedělá. "Mně ta nervozita spíš prospívá, jde mi to pak líp," přiznala.

Pudilová je zatím stále jedinou potvrzenou bojovnicí, kterou mohou fanoušci na únorové akci čekat. Zatím nezná ani jméno své soupeřky. "Zatím nevím nic. Jméno soupeřky se můžu dozvědět zítra, za týden, ale i za měsíc nebo klidně týden před zápasem," řekla. Zároveň však prozradila, se kterou z nich by se poměřila nejraději. "Přála bych si Bethe Correiovou. Podle mě by to byl dobrý zápas." A proč si vybrala zrovna tuhle? "Na sociálních sítích mi psalo strašně moc fanoušků, že by si přáli, abych s Bethe zápasila a já sama po ní už nějakou dobu pokukuju. Myslím si, že by to mohla být dobrá přestřelka a to mi právě vyhovuje."

Jenže ve hře je ještě jedna varianta. Tou je přechod Lucie Pudilové z bantamové váhy do nižší. "I taková nabídka padla a upřímně nad tím docela uvažuju. V bantamu jsem ale dlouho a musím se nejdřív domluvit s týmem, probrat, jestli bych to zvládla." A už ví, s kým by se v muší váze mohla potkat? "Přímo vyhlédlou soupeřku tam nemám," přiznala.

Příbramská rodačka zaujala na světové scéně zejména bojem v postoji, její schopnosti na zemi jsou tak pro případné soupeřky téměř neznámé. "Já boj na zemi moc nemusím. Nemám ráda, když po mně jiní lidi chmataj." (směje se) Přitom ani tahle část MMA pro ni není žádnou neznámou, trénuje ji s českou zápasnicí Adélou Hanzlíčkovou. "Jsme stejná váha, což je základ. Najít totiž v Čechách kvalitní soupeřku a navíc ve stejné váze, není nic jednoduchého," prozradila.

Poprvé se Pudilová o svém zápase dozvěděla s předstihem, a tak si může vychutnat tři měsíce na přípravu. Co má v plánu ale blíže nespecifikovala. "To je otázka spíš na mého trenéra, ten mi to všechno určuje. Já si zase moc nemůžu pískat. Bude to ale hodně podobné tomu, jaké to bylo vždycky. Máme nějaký zaběhlý systém, podle toho pak pojedu," řekla.

Pro českou bojovnici to bude už pátý zápas v UFC, a tak se pokusila poslední dva roky shrnout. "Jsou to dobrý zkušenosti, hodně mě to mentálně posunulo. Pro mě jsou každopádně nejvíc zkušenosti s nejlepšími bojovnicemi z celého světa."

Pudilová zatím bojovala nejen se soupeřkami, ale také se svou angličtinou, se kterou jí zatím vždy musel pomáhat překladatel. Podle svých slov ale pilně pracuje na tom, aby to příště zvládla sama. "Pracuju na tom. Zatím se ale hrozně stydím, protože občas napíšu něco špatně a hned mi to všichni zkritizují. Domluvím se, ale bojím se, že mi lidi daj." (směje se)

Příprava na nadcházející zápas ji trochu naruší i vánoční svátky, podle jejích slov to ale nebude tak radikální. "Budu trénovat i přes svátky. Jsem typ, který trénuje, dokud může chodit. Baví mě to, je to taková moje závislost. Ale jinak se nic nemění, Vánoce normálně oslavím řízkem a salátem," smála se.

Pudilová je jedinou Češkou, která v této prestižní zámořské organizaci působí. Není proto jisté, zda se na galavečeru představí i jiný český bojovník. Zájem byl prý o Jiřího Procházku, který však nabídku musel odmítnout, protože má v Japonsku platnou smlouvu s Rizinem a nechtěl ji porušit. Spekuluje se i o Karlosovi Vémolovi, který byl historicky prvním Čechem v UFC. Kromě Pudilové však jisté žádné jméno není. "Tipů je samozřejmě spousta, ale nerada bych někoho naštvala, upřednostnila nebo na někoho zapomněla. V ČR by to ale reálně mohli být tak tři bojovníci, kteři by na to měli," kličkovala na otázku, který další Čech by se tam podle ní mohl představit.