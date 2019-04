Vémola si na Aounallaha věří: Přejedu ho! Muradov se chce přiblížit UFC | iSport.cz

Solidní nabídka, dalo by se hodnotit menu zápasů, které nabídne zítřejší turnaj bojových sportů Night of Warriors. V Home Credit areně totiž do klece vstoupí velicí gladiátoři v čele s Karlosem Vémolou. V dalších bitvách své kvality předvedou například Machmud Muradov, Viktor Pešta nebo David Dvořák.

Největší pozornost ale jistě strhne právě zápas českého Terminátora. Vémola totiž vyzval na bitvu francouzského zápasníka Prince „His Majesty“ (Jeho Výsost) Aounallaha. Už před rokem spolu měli poměřit síly, ale válečník z Olomouce musel kvůli zdravotním problémům duel na poslední chvíli zrušit. Publikum ho tehdy dokonce vypískalo, což hvězdu českého MMA mrzelo.

„Já jsem ten poslední, který by z toho zápasu odstoupil, kdybych nemusel,“ bránil se tehdy 33letý bijec přímo před nespokojenými tribunami. „Domluvil jsem to s promotéry. O zápas nepřijdete.“ A jak Vémola slíbil, tak zítra doručí. „Dokážu, že to pro mě není soupeř, přejedu ho!“ tvrdí rázně.

Aounallah ale rozhodně nebude snadnou kořistí. Je to velmi odolný zápasník, který zvládá mimořádně rychlé kombinace úderů. Své schopnosti už předvedl českému publiku několikrát. Jednoho z nejtvrdších tuzemských gladiátorů Martina Šolce dokázal překonat během prvního kola. Stejně tak dopadl i Eldar Rafigaev, několikanásobný světový šampion v brazilském jiu jitsu. To, že porazil Eldara a Šolce, nic neznamená. Zlikviduju ho před limitem,“ věří Vémola.

Jednou z dalších hlavních hvězd libereckého turnaje bude i velmi populární bojovník uzbeckého původu Machmud Muradov, jenž věří, že jej následující souboj se španělem Tatou Primerou posune zase o něco blíž splnění snu, tedy nástupu v UFC. „Nechci to zakřiknout, ale prostě věřím, že se tam brzy dostanu. A budu tam vždy zvedat dvě vlajky. Českou a uzbeckou,“ říká Muradov.

„Chtěl bych moc poděkovat všem lidem, kteří mě podporují a věří ve mě. Protože podpora fanoušků, to je můj doping, má motivace,“ dodává stále usměvavý válečník, který bude bojovat o evropský pás WASO (Světová asociace sportovních organizací).

Diváci znovu uvidí na domácí půdě zápasit i Viktora Peštu, který stejně jako Vémola už nejslavnější ligou světa UFC prošel. Pešta se navíc bude snažit získat pás světového šampiona WASO. Protivníkem mu bude Chorvat Ivan Vitasović.

V rámci liberecké akce se představí i David Dvořák. Ten patří mezi největší sběratele výher v řadě. V současnosti jeho nepřerušená šňůra úspěchů čítá jedenáct vítězství. O dvanácté se pokusí v zápase s nepříliš zkušeným Ukrajincem Igorem Goncharovem.