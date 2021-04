iSport podcast Fight: Ďatelinka o Vémolových problémech s váhou

O zápase Milana Ďatelinky se napsalo mnoho. Před ním i po něm, po celou dobu však zůstala stejná jedna věc. Vzájemný respekt mezi oběma bojovníky a mnohdy až kamarádská atmosféra. To se nezměnilo ani, když se Terminátorovi nepovedlo splnit váhový limit. Dokonce si posledního soupeře pozval do své Karlos Show, při jejíž příležitosti se Ďatelinka stal také hostem iSport podcastu Fight.

„Je jiné, když přijde zápasník vycucnutý, pomalu ho tam musí donést a chybí mu půl kila. Nebo když přijde po svých, chybí mu dvě kila a řekne, že už nebude pokračovat,“ vysvětloval v něm Slovák, proč mu Vémolovo převážení vůbec nevadilo a dokonce s úsměvem dodal, že mohl klidně převážit víc, protože by dostal větší část jeho výplaty.

Nebylo to přitom tak dávno, co si o podobných sumách mohl nechat jen zdát. I proto plánoval s MMA skončit hledal si práci. „Zaměstnal jsem se v jedné místní firmě a tam jsem pracoval, jako každý jiný smrtelník, ale moc mi to nechutnalo, byla to pásová výroba,“ vzpomínal slovenský bijec. „Není nic, co bych chtěl dělat tolik jako tohle,“ dodal.