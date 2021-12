Šampion Kozma: Střílelo se na něj v Bohemia Energy, dělal i ve fast foodu

Král veltrové váhy Oktagonu David Kozma bude v sobotu na turnaji Oktagon 29 obhajovat pás šampiona v duelu se srbským válečníkem Bojanem Veličkovićem. Úspěšný český gladiátor vlastní titul největší tuzemské organizace od roku 2018. Během sportovní kariéry si ale musel několikrát přivydělávat, aby se uživil. Pracoval tak pro Bohemia Energy, v KFC, nebo hlídal vilu. Na nelehké chvíle ale už vzpomíná s humorem, což dokázal v novém pořadu Fight Cast One.

Už v sobotu vstoupí David Kozma znovu do klece. Soupeřem mu bude skvělý srbský bojovník Bojan Veličković. Ten má zkušenosti i z UFC, navíc má na svém kontě velmi cenný skalp. V roce 2012 totiž uštědřil první ze tří proher českému samurajovi Jiřímu Procházkovi. Ten od té doby vystoupal mnohem výš. Veličković už má na kontě celkem deset proher a dvacet vítězství. V poslední době se mu ale opět daří a drží čtyři výhry v řadě.

„Růžový panter“ Kozma zaznamenal v posledních čtyřech bitvách jednu prohru, ale titul šampiona drží už od roku 2018 a dokázal jej ubránit i v krvavé válce se zkušeným Brazilcem Leandrem „Apollo“ Silvou v květnu tohoto roku.

Právě aktuální šampion veltrové váhy byl prvním hostem nového pořadu Fight Cast One, kde promluvil o mnoha zajímavých momentech své kariéry. Například o tom, jak chvíli dělal i pro zkrachovalého dodavatele elektřiny.

„Pracoval jsem kdysi pro Bohemia Energy. Ale jen chvíli, asi dva tři týdny. Hned první pracovní den na mě vystřelili,“ zavzpomínal Kozma. „Chodil jsem jako podobní prodejce, obcházel jsem zrovna byty v paneláku na Proseku, kde jsem jedné klientce začal vysvětlovat, o co vlastně jde. Paní poslouchá a najednou zpoza dveří vyčouhne zbraň. Strašná rána! V uších mi pak pískalo snad celý den. Dodnes nevím, jestli to byl slepý náboj, plynová pistole, nebo to byl opravdový náboj, jen se dotyčný netrefil. Nevím. Ale snad ne. Strašně jsem se tehdy lekl.“

Populární bojovník se rozpovídal také o tom, jak nejprve tajil rodině, že začal zápasit. Vše se ale provalilo dost rychle.

„Hned po druhém nebo třetím zápase jsem přišel domů úplně domlácený, takže mamce bylo jasné, že zápasím. Chodil jsem tehdy v roce 2010 na tréninky, ostříhal jsem se dohola. Mámě se to samozřejmě nelíbilo. Brala to jako bitku dvou bláznů, kteří se jdou do klece zabít. Říkala, že trénovat můžu, ale nikdy mě nechce vidět v kleci…“

Vydat se cestou bojovníka pro něj ale nebylo snadné. Jistou dobu si přivydělával i v KFC.

„Byla to hrůza… Cítil jsem, jak se mi kámoši smějou, že tam dělám. Ale věděl jsem, že je to jen přechodná práce. Nechtěl bych tam už dělat, není to práce pro mě,“ přiznal gladiátor. „Mojí hlavní úlohou bylo smažit kuřata. Obaloval jsem ho v mouce a jejich tajném receptu.“

Mnohem déle pak šampion pracoval jako noční hlídač vily, což byla prý vyloženě pohodová práce. Jen jednou došlo ke vpádu na pozemek, který hlídal. Narušitel: divoké prase.

„Byla to práce, kde jsem se vlastně díval hlavně na filmy,“ pochvaloval si zpětně Kozma. „Jednou se akorát stalo, že tam divočák přelezl plot a udělal díru na zahradě, tak mi majitel pak říkal, ať to víc hlídám.“

Teď už si přivydělávat nemusí. „Růžový panter“ totiž patří mezi přední osobnosti českého MMA a počty jeho fanoušků se neustále rozrůstají. Občas i o dost zvláštní podporovatele.

„Psal mi na Instagramu jeden týpek, že mi chce poslat dárek. Že prý jeho manželka má obchod s oblečením. Přitom to byl gay. A jestli mi prý může poslat nějaké věci,“ vyprávěl zápasník. „Napsal jsem mu tedy adresu a čekal, že mi přijdou třeba nějaké mikiny a trička. A přišly mi akorát dvoje trenky, spodní prádlo. To jsem samozřejmě vyhodil. Nevěděl jsem ani, jestli to bylo použité, nebo ne. Chtěl dokonce, abych se v tom vyfotil.“

