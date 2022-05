První velký turnaj RFA: Show jako NHL či NBA. A co kritika od Vémoly?

Sobotní Galavečer má být velikým představením, z něhož bude patrné, že nová stáj bude fanouškům nabízet, co tu ještě nebylo. „Bude to něco ve stylu zahraničních sportovních organizací jako NHL, NBA,“ říká odhodlaně promotér Boris Marhanský před galavečerem v bratislavské NTC aréně.

Jak jste spokojený s tím, co dnešnímu turnaji předcházelo? Je o vaší akci zájem?

„Zatím jsme velice spokojení. Do NTC arény se vejde 4500 lidí, přičemž máme v současnosti prodáno zhruba 4300 lístků. Co se týká pay-per-view (placený stream) tak máme osmkrát větší prodej, než jsme měli v podobném čase před první akcí Warm Up. Podpora fanoušků nás tak opravdu těší. A těšíme se na to, až jim nabídneme první half-time show, což bude určitě pro mnoho lidí něčím novým. To uvidí jen ti, co si koupí naše PPV nebo přijdou přímo na místo.“

A co nabídne half-time show?

„Bude to souhrn vystoupení vícera interpretů, jako například Kali, Tina, Sergei Barracuda, Alan Murin, nebo Laci Strike. Půjde o třicetiminutovou show, jež bude propojovat největší hity těchto umělců. Víme například, že Tina tyto hity naživo nezpívá už několik let. Bude to velmi exkluzivní.“

Označujete tento turnaj za událost roku. Co ještě tedy diváky čeká?

„Specifické bude také to, že se bude jednat o audio-vizuální show, aby se diváci v hale cítili opravdu mimořádně. Bude to něco ve stylu zahraničních sportovních organizací jako NHL, NBA a tak dále. Chceme zkrátka udělat opravdu velkou show a nabídnout také kvalitní zápasy, ať už v postoji nebo MMA.

Navíc budeme dnes ohlašovat i jednu velkou posilu, veterána UFC a dalších zahraničních organizací. Jedná se o bojovníka v polotěžké váze, který porazil jednu velkou tuzemskou hvězdu. Víc zatím neprozradím.“

Původně měl na sobotním turnaji zápasit i Leo Brichta, ten se ale zranil. Nicméně se kolem toho objevily i různé domněnky, jestli to není kvůli jeho smlouvě s Oktagonem.

„Ne, určitě ne. Viděl jsem lékařskou zprávu. Zranil si kotník, který už měl v minulosti operovaný. Nicméně do měsíce by měl být opět v pořádku.“

On už u vás nastoupil na první, menší akci Warm Up. Mělo to nějakou dohru s ohledem na předešlý kontrakt s Oktagonem?

„Pokud vím, u soudu nic není. Od té doby přitom uběhlo už hodně času. Vím, že mu chodí nějaké výzvy, on na ně reaguje a tak dále. Ale nic většího tam není. Pokud by ale ta druhá organizace měla podepsanou smlouvu, tak už by to dávno u soudu bylo. Zatím mi to připadá jako plašení a nějaké mediální hry.“

Když mluvíte o mediálních hrách, vy jste vstoupili na scénu s tím, že chcete být brzy jedničkou mezi organizacemi v Česku a na Slovensku. Jak se podle vás tento plán plní?

„Stále to platí. A věříme, že tento první velký turnaj bude dominantním vstupem na tento trh. Chceme se dál zlepšovat a posouvat vše na další úroveň.“

Na první turnaj jste jako VIP hosta pozvali i Karlose Vémolu. Ten se ale nedávno na váš účet vyjádřil vcelku negativně, že není jisté, zda se udržíte. Co vy na to?

„Asi mě to nepřekvapilo. Myslím, že byl Karlos asi motivovaný, aby něco takového řekl. Nijak mě to nerozčiluje, nemám z toho vlastně žádné emoce. On je bojovníkem druhé organizace, tak je samozřejmé, že bude chválit tu. Stejně tak chválí naši bojovníci nás.“