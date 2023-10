Zkáza českých bijců v KSW: pět porážek. Jedinou výhru získal senzačně Brichta

Třinecká aréna bouřila. Nájezd Poláků hlasitě slavil výhry svých hrdinů, zatímco Češi zklamaně přihlíželi pěti poraženým. Když přišla první a jediná výhra domácího bijce, publikum explodovalo štěstím. Leo Brichta ve třetím kole rozstřílel elitního Poláka Romana Szymanského a dostal se tak na špičku lehké divize KSW. Smutně ztroskotala i výprava za titulovou bitvou. Michal Martínek nestačil na jedničku těžké váhy.

Druhý turnaj evropského giganta KSW na české půdě skončil nezdarem domácích. Pět ze šesti padlo. „Pro českého fanouška to je smutnější večer, odnesli jsme si jen jednu výhru, nicméně věřím, že to ilustruje, na jak vysoké úrovni KSW je,“ vyjádřil se Viktor Pešta, český bojovník. Ten však rukavice nenasadil a večerem prováděl fanoušky z televizního studia. „Když jsem přišel do arény, mrzelo mě, že dnes nebojuji. Dýchla na mě ta atmosféra.“

Skvělý triumf Brichty je o to lepší, že byl jedinou perlou, jinak černého večera českých bijců. Pětadvacetiletý bojovník pokořil třetího muže žebříčku lehké váhy Szymanského. „Začátek jsem trochu zaspal, ale myslím, že jsem přece jen bodoval. V druhém kole jsme se dostali na zem, kde se soupeř hodně unavil. Cítil jsem, že je to pade na pade a třetí kolo rozhodne,“ hodnotil výkon v kleci. Nakonec ale sudím práci ulehčil. V poslední pětiminutovce soupeře přetočil na zemi a ukončil brutální salvou úderů.

Fanoušci, dychtiví po domácím úspěchu, hlasitě hnali Brichtu už od úvodních vteřin duelu. „Atmosféra byla ´bardzo mocna´,“ testoval pětadvacetiletý bojovník svou polštinu. „Nebudu vám lhát. Já si fanoušků vážím jak nikdo jiný. Díky nim jsem tady, ale cítím ten tlak. Když celá aréna skanduje moje jméno… Vím, že mě má aréna ráda, že mě chce vidět vyhrát a to vytváří tlak. Necítil jsem se úplně ve své kůži.“

Brichta proti velezkušenému Polákovi překonal všechna očekávání. „Všichni víme, že je výborný. Zkrátka ukázkový prospekt,“ chválil Pešta a pokračoval nadějnou předpovědí: „Nebude dlouho trvat a dostane titulovou šanci. Možná už v příštím zápase.“

Šanci bojovat o pás mu může po vítězství nad dvojnásobným titulovým vyzyvatelem upírat jen málokdo. „Podívejte se, s kým Roman zápasil. Já jsem oproti tomu pořád nic. Mně je jen dvacet pět let. Jemu je přes třicet, má mnohem víc zkušeností a pro mě byl zápas s ním škola,“ rozpovídal se Brichta o kvalitách Szymanského. „Jako když si jde děda hrát do parku s vnoučetem a poprvé mu nasadí baseballovou rukavici a hází mu míček,“ přirovnal nakonec srovnání s Polákem ke scénáři hollywoodského filmu.

Králi těžké váhy se bohužel zkomplikovala cesta k titulové bitvě. Michal Martínek přijal obrovskou výzvu v podobě elitního Srba. I přes nadějný úvod na něj recept nenašel a padl brutálním KO. „Makal jsem na ten zápas půl roku a cítil jsem životní formu. Tohle je těžká váha. Jedno zaváhání, jedna chybička může být osudná zvlášť, když proti vám stojí Darko Stošič,“ reagoval bývalý šampion Oktagonu na hořkou prohru. „Dám si voraz, pak se vrátím do gymu a zapracuji na chybách.“

Porážka potkala i nejlepšího Čecha v bantamové váze Filipa Macka. Neuspěl ani Vojtěch Garba, Lukáš Dvořák a Josef Štummer.