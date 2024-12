K.O. za 18 sekund jako vstupenka do O2 areny? Supertalent hlásí comeback

Stáj Reinders MMA se raduje z úspěšného comebacku. V sobotu se po roce a půl do klece vrátila jedna z největších nadějí domácí scény. Peter Gabal už v 18. sekundě ukončil soupeře jediným kopem na žebra. Pětadvacetiletý bijec tak na pražské akci PML 12 učinil důležitý krok v restartu kariéry, kterou by chtěl opět nasměrovat k UFC. „Nechci další dlouhou pauzu. Budu teď držet vyšší bojové tempo. Věřím, že na top mám,“ líčil po výhře.

Kop dopadl na břicho, halou se rozlehlo hlasité mlasknutí a Peteru Gabalovi spadla všechna tíha z ramen. Supertalent a aspirant na UFC, jak se dříve stříbrnému medailistovi z mistrovství světa přezdívalo, se totiž vykoupil z nepříjemné fáze kariéry.

Mezi profesionály se neprosadil ani zdaleka tak, jak se očekávalo. Tápal a střídal výhry s prohrami. Bleskovým triumfem na turnaji PML 12 zahajuje novou kapitolu a navázat chce už na silvestrovském Oktagonu 65 v O2 areně.

„Po roce a půl comeback ve stylu - co víc si přát,“ zasmál se Gabal jen chvíli poté, co opustil klec, poprvé vítězně od února loňského roku. Na střet s ostříleným Gruzíncem Giorgim Gogotchurim se připravoval několik měsíců i po boku úřadujícího šampiona Oktagonu Losena Keity. Životní formu prodal dřív, než stačil vyslat první kombinaci úderů. „Dřív jsem vždy narážel na to, že mi došla fyzička. Dnes jsem ji konečně měl a nic z toho,“ dodal vesele.

Vyrazil vstříc soupeři, odměřil si vzdálenost a vyslal brutální kop na žebra. Ten vysloužil pětadvacetiletému navrátilci bonus pěti set euro (12,6 tisíc korun) za výkon večera, jeho soupeři pak nosítka. „Tohle je zkrátka MMA. Stejně jsem mohl dopadnout i já, ostatně s tím do klece vždy jdu,“ pokrčil rameny Gabal. „Po zápase jsem za ním šel a teprve čekal na odjezd do nemocnice, aby zjistil, zda má zlomená žebra. Prý se ale cítí víceméně v pohodě.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PML (@pml_mt)

Do profesionálního oktagonu vlétl bijec se stylem ninji už ve dvaceti letech a hned se mu věštila zářná budoucnost. Gabal, nabyt sebevědomím z amatérských úspěchů a povzbuzujících hlasů expertů, rozjezd uspěchal. Kývnul na zápasy s předními talenty Německa, Polska a Slovenska a narazil.

„Teď už s týmem víme, že jsme na začátku profi dráhy udělali chybu. Bral jsem hned velké výzvy a vůbec jsem si nebudoval bilanci. Profesionální MMA je prostě jiné, delší kola, menší rukavice… Musíte si na to zvyknout a mně to trvalo dýl,“ ohlédl se za dosavadním působením.

Naposledy podlehl vycházející německé hvězdě Hafeni Nafukovi. Během zápasu se navíc zranil a zdálo se, že domácí scéna možná definitivně přijde o jednu z největších nadějí. Expresní výhra ruku v ruce se skvěle nastavenou myslí ale značí opak. „Rozhodně nechci další dlouhou pauzu. Budu teď držet vyšší bojové tempo. Je mi 25 a věřím, že mě čeká ještě dlouhá úspěšná kariéra. Věřím, že na top mám, probojuji se tam zpět,“ ohlásil Gabal a ukázal na možného soupeře: „Rád bych se potkal s nějakým výraznějším jménem lehké váhy, třeba Karolem Ryšavým.“

Ryšavý, slovenská stálice Oktagonu, ale bojoval nedávno a těžko říct, jak brzy se po náročné tříkolové bitvě vrátí zpět. Gabal nemíní zahálet. Za tři týdny nastupuje do boxerského klání a vyhlíží šanci na blížící se mega akci. „Moc po zápase nepřiberu, cítím se ve skvělé formě, takže pokud někdo odpadne z Oktagonu v O2 areně, rád za něj naskočím,“ uvedl reprezentant pražského Reinders MMA právě, když odstoupení oznámil Shem Rock, který měl nastoupit proti Jakubu Bahníkovi. Zda dá vedení organizace mladému bojovníkovi šanci, zatím není jasné.