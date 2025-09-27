Clash 13 ONLINE: Beránek vs. Kotlár. Vrací se Mikulášek, Král Pablo napadl Datla ve studiu!
V pardubické Eneteria areně je na programu třináctý galavečer bizarní organizace bojových sportů Clash. V místě, kde se běžně prohánějí hokejisté, se tentokrát o své MMA umění pokusí již ostřílená jména či influenceři. Jedním z taháků je souboj Leo Beránka a Jaroslava Kotlára, dvou zápasníků se zkušeností z vězení. Nebude chybět ani Václav „Baba“ Jaga Mikulášek, jenž narazí na nováčka v organizaci Gabriela Töröka. Oba se spolu střetli už v rámci organizace RFA. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
V hudebně-zápasnickém okénku „Zpátky do minulosti“ se představí dvě bývalé hvězdy devadesátek: vyhozená ikona z kapely Lunetic Martin Kocián se pobije s jiným zpěvákem Jaroslavem Bobowským, který se proslavil hitem z roku 1995 Hrobař. Naopak nedorazí (ne)populární moderátor Jíra poté, co v organizaci skončil.
Clash 13: Program, hlavní karta, zápasy
Zprávy ze dne 27. září 2025
A je tu první předzápas. Erik Máša coby náhrada za Prcalíka si střihl premiéru v Clashi. Proti němu se vytasil Max Green s bilancí v Clashi 1-4. Začalo se houževnatě, oba borci si zkusili takedown. Po jakési páce, těžko identifikovatelnému držení jednoho z ramen, ovšem Max Green i pro komentárory zcela překvapivě odklepl konec! Už v prvním kole po zhruba půlminutě bylo hotovo. Erik Máša svůj pohár předal soupeři a vyzval (nevíme koho) k zápasu v boxu bez rukavic.
Vítěz: Erik Máša
Máme také změny v programu. Například ze ženského souboje odpadla Mína, která se na poslední chvíli zranila. Proti influencerce Angie Mangombe proto nastoupí bývalá pornoherečka a playmate Drahomíra Jůzová, alias Lady Dee. Ta souboj přijala před dvěma dny a už jeden vítězný zápas v Clashi má za sebou.
Galavečer Clash 13 pomalu začíná. S promotérem Le Sym jsou již hosté ve studiu a probírají se zápasy, které nás dnes čekají. Už bez vyhozeného moderátora Jíry se tedy mikrofonu chopil právě nejvyšší muž organizace. Do studia dorazil kontroverzní influencer v exekuci Marek „Datel" Valášek. Ten divákům oznámil, že pochází z Hradecka a dva roky bydlel v Hradci Králové. Dodal, že Hradec je hezčí než Pardubice a lepší v hokeji i ve fotbale. Reakce publika? Pochopitelně pískot, i když jen lehký. Valášek zkritizoval rappera Krále Pabla, některé expresivní výrazy nemůžeme ani napsat a přirovnal ho k Bejrovi. Král Pablo, jehož čeká za pár hodin zápas, si pro Valáška přišel k podiu a na zemi ho škrtil. Valášek už o tom mluví, ale sotva dýchá.
Zprávy ze dne 24. září 2025
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
Zápas
Kategorie
Muay Thai
MMA Title Fight do 57 Kg
Muay Thai
MMA
MMA
Box
Box v MMA rukavicích
MMA
Filip Rudolf, Denis Drbal vs. Masaryk, Soyer, Dužda
MMA
Prcalík vs. MaxGreen
MMA
MMA
MMA (bez kopů do hlavy)