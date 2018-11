Svaz jim zrušil podporu, české ragbistky přesto dobývají Evropu: Děkujeme!

Tu si na své konto připsala Anais Kistlerová. Zápas se těšil vysoké sledovanosti. Tisíc diváků mohlo napjatě sledovat dramatický závěr utkání, kdy šlo témeř o vteřiny. Výsledek zápasu rozhodla útoková spojka Alexandra Zítková, která svým kopem poslala míč přímo do pětkoviště a nebyla sama, kdo vítězství pomohl. Sprintem doběhla i Lucie Oupicová a míč přiklepla.

„Po velmi dlouhé a náročné podzimní přípravě jsme dokázaly uspět v těžkém zápase proti domácím Švýcarkám. Rozhodujícím faktorem byla týmová práce, obrovská touha, chtíč a sebevědomí všech hráček. Konec sezóny jako z pohádky.” Popisuje přípravu a náladu v týmu kapitánka národního týmu Petra Křiklánová, která působila i na Novém Zélandu ve výběrovém týmu Wellingtonu.

Od roku 2013 je to poprvé, kdy Češky porazily Švýcarky. O tento triumf se snažily v průběhu pěti let již několikrát. Díky výhře si mohly do Prahy odvést unikátní trofej Konektor cup. Tu ženské české ragby dostalo jako dar od designového studia Orgoj Chorchoj. Reprezentantky se radují z nového sportovního úspěchu, přesto, ale mají potíže.

Ženské ragby přepisuje dějiny. Reprezentace ragbistek poprvé uspěla za hranicemi ČR a získala tím jedinečnou možnost postoupit do vyšší soutěže. • Foto Jan Souček

V lednu tohoto roku vydala Česká ragbyová unie zprávu o zrušení všech akcí národního týmu pro rok 2018. Ragbistky mají, jak se říká tah na branku a o své aktivity v reprezentaci přijít nechtějí. Sestavily si vlastní plán, realizační tým a chopily se vedení. S oficiálním povolením existence, byť bez jakékoliv finanční podpory ze strany sportovní unie, se hráčky připravovaly na domluvená utkání z vlastních finančních prostředků a odjely si plnit své ambice do Yverdonu, kde proměnily svůj sen o výhře ve skutečnost.

„Toto vítězství patří nejen hráčkám, ale i trenérům a všem ostatním, kteří se podíleli na naší přípravě fyzicky, psychicky, ale i finančně. Děkujeme všem za podporu“, dodává kapitánka. V kampani „Staňte se našimi hrdiny“ vybírají další peníze, které by jim pomohly v příštích měsících. Po Vánocích se hráčky začnou připravovat na utkání s Finskem.