Nezvyklý triumf Kvitové, i tak je mezi legendami. Nechá místo mládí?

České finálové duely bez Petry Kvitové? Ve všech předchozích pěti letech (2011, 2012, 2014, 2015, 2016), kdy Češky křepčily se slavnou trofejí, něco takového neexistovalo. Levoruká bojovnice ani jednou nechyběla v sestavě, vždy patřila k základním stavebním kamenům vítězného soukolí.

Víkendovou řež s USA ale osmadvacetiletá hráčka tentokrát sledovala jen z lavičky. Nachlazení, které si přivezla z Turnaje mistryň v Singapuru, jí nedovolilo trénovat naplno, proto své místo singlové jedničky přenechala Kateřině Siniakové.

„Bylo to určitě něco jiného. Chtěla jsem hrát, ale nešlo to. Vidíte, jak máme v Česku skvělé hráčky, jsem na ně pyšná. Bylo skvělé je podporovat, a fandit, snad jim to pomohlo. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí týmu, který vyhrál Fed Cup v roce 2018,“ prohlásila v neděli v podvečer po velkém českém triumfu.

Potvrdilo se, jak mocná je česká základna. Role první hráčky nečekaně spadla do klína Kateřiny Siniakové. Teprve dvaadvacetileté mladici, která před zaplněnou O2 Arenou nastoupila úplně poprvé. Už sobotní duel proti Riskeové odehrála skvěle, proto kapitán Pála nemusel do sestavy zasahovat ani o den později.

„Po tom, co jsem toho v týdnu moc neodehrála, byla šance, že nastoupím, velice malá,“ přiznala majitelka šesti fedcupových triumfů, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. „Po sobotních singlech, co holky odehrály, jsem se necítila v módu, že bych nastoupila. Katka v neděli hrála skoro čtyři hodiny, vydřela to na krev. To bych určitě nezvládla,“ byla k sobě Kvitová upřímná.

Siniaková se stala českou víkendovou hrdinkou a potvrdila, že také nastupující generace českých hráček může udržet fedcupový výběr na světové špici. Deblová parťačka Siniakové a světová jednička Krejčíková (22 let) už byla připravená proti USA naskočit do závěrečné čtyřhry, na okruhu WTA získávají ostruhy Markéta Vondroušová (19), Tereza Smitková (24), případně Marie Bouzková (20) nebo Karolína Muchová (22). Hodně let kariéry ještě mají před sebou dvojčata Karolína a Kristýna Plíškovy (26).

Z pohledu fedcupové budoucnosti nemusí tolik vadit, že Lucie Šafářová ukončí po Australian Open kariéru a Barbora Strýcová uzavřela fedcupovou éru triumfem nad USA. Jde o klíčové postavy předešlých úspěchů, skvělých tenistek i osobností.

Aktuální česká jednička Petra Kvitová ale zatím neplánuje, že své dlouholeté parťačky napodobí. Naopak, když jí zdraví a forma dovolí, chce být dál součástí úspěšného soukolí a pomoct nastupující mladé generaci.

„Mám nějaká léta, mladé holky nastupují, nějaký prostor jim necháme, to je jasné. Zatím ale konec neplánuju. Jsem v období, kdy svou kariéru beru zápas od zápasu, tak to mám i ve Fed Cupu. Tam bojuju se zdravím, to je mi líto. Na druhou stranu tuhle soutěž zbožňuju, jsem ráda, že můžu hrát v takové éře. Šest titulů v osmi letech je něco neuvěřitelného,“ vyzdvihla.

Nejvíc fedcupových titulů hráček 1. Chris Evertová (USA) - 8 2. Billie-Jean Kingová (USA) - 7 3. PETRA KVITOVÁ, Rosie Casalsová (USA) - 6 5. Conchita Martínez (Šp.), Arantxa Sanchezová (Šp.) - 5

