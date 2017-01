Záložník Šulek se nepohodl s Bílkem! Míří z Jihlavy do Liberce

Jihlavský záložník Peter Šulek (28) po kontroverzi s trenérem Michalem Bílkem v klubu končí a hledá si angažmá. „Měli jsme výměnu názorů,“ přiznal hráč. Podle informací Sportu je reálný jeho odchod do Liberce. Jasno by mělo být už dnes. Obránce Yani Urdinov (25) byl kvůli špatné kondici přeřazen do juniorky a také jeho budoucnost v klubu je krajně nejistá.

Na jaře už nebude Peter Šulek oblékat jihlavský dres. Půl roku před koncem smlouvy s ním kouč Bílek nepočítá. Včera ještě trénoval s týmem, ale teď už má volno. „Jdu pryč a řeší se kam,“ potvrdil isport.cz slovenský záložník, který je schopen zaskočit i na levém beku.

Během dne probíhala rokování s Libercem, varianta s Polskem padla. „Nejradši bych šel do zahraničí, ale Jihlava za mě chce dost peněz. Pokud bych měl zůstat v české lize, budu rád za Liberec. S ním je to asi nejotevřenější,“ popsal svou situaci. Severočeši se s Vysočinou údajně domlouvají na hráčské náhradě. Šulkovým transferem by tak podle všeho padl uvažovaný přestup Petra Hronka stejným směrem. Další oslabení už si Jihlava nemůže dovolit.

Šulkův odchod přichází za půl roku před vypršením jeho smlouvy. V Jihlavě působil kreativní středopolař od léta 2014. Na podzim si zapsal jen šest startů, neboť ho trápilo zranění. V Liberci by mohl ve středu hřiště zacelit díru po ztrátách Zdeňka Folprechta či Jana Navrátila.

Na Vysočině mají problém také s levým obráncem Yanim Urdinovem. Belgičan makedonského původu se po dovolené dostavil v bídném fyzickém stavu a po testech byl okamžitě transportován do juniorky. „Přišel špatně připravený. Dá se říct, že tři týdny nic nedělal,“ řekl ředitel klubu Zdeněk Tulis. Ukazatele kondice ukázaly hodnoty, které Urdinova vyřadily z režimu A-týmu. Prozatím? Spíš definitivně.

Pětadvacetiletý zadák by musel hodně zamakat, aby se mohl vrátit do kabiny prvoligového celku. V úvodu podzimní části byl přitom vedle brankáře Jana Hanuše nejlepším hráčem mužstva. Po příchodu kouče Bílka však jeho vytížení výrazně kleslo. „Jako jediný nesplnil požadavky a musí se dát do pořádku. Za čtrnáct dní to klidně může dohnat,“ uvažoval Tulis. Podle našich zdrojů však není vyloučen ani jeho odchod. Prý má nabídky z Karviné a z Liberce. Bílek ho ale nakonec může potřebovat, neboť na delší dobu vypadl s natrženým svalem jeho konkurent Milan Mišůn.