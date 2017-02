Boss Plzně Šádek: Vrba do Sparty? To bych šel a tu jeho vrbu vyškubl

Sportovně mu to smysl dává, jinak ne. Šéf fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek přiznává, že by případný nástup Pavla Vrby do Sparty těžko vydýchával. „Vrbičovi jsem k tomu řekl svoje,“ odhalil pro deník Sport a iSport.cz, jaké by podnikl kroky. Letenští kontaktovali exreprezentačního kouče na konci podzimu a ptali se, zda by měl o trenérskou funkci zájem. Jenže tehdy byl Vrba ještě pod smlouvu v Anži Machačkale, takže odmítl.

„Kdyby šel Pavel Vrba do Sparty, první, co bych udělal, tak bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu. Třikrát se šel na ni ‚TO‘ a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal,“ směje se Adolf Šádek ve velkém rozhovoru pro deník Sport, který vyjde v pondělí.

Zároveň si ale uvědomuje, že v budoucnu to nemusí být tak úplně nereálná věc. Nejen pro Spartu, ale i pro Slavii se může Vrba stát zajímavou variantou.

„Ze sportovního hlediska to má smysl. Pavel je velice kvalitní trenér, ale po EURO a s nálepkou Viktorky na zádech by to měl strašně těžké. Také jsem zaregistroval obrovskou nevoli, když se to v Praze jenom vyřklo. Asi je ještě brzy,“ vyhodnotil si Šádek, jenž by ze všeho nejraději viděl Vrbu jednoho dne opět na lavičce Plzně.

„Těžce se mi odpovídá, protože je to jistý tlak na Romana Pivarníka. Není příjemné, když se ty spekulace objevují. Ale výhledově bych si Pavla raději představil v Plzni, než abych ho porážel na lavičce Sparty nebo Slavie. Nechci ho vidět nešťastného. Radši, ať netrénuje vůbec a dělá něco jiného, než aby dostával nařezáno od Plzně,“ vtipkuje generální manažer Viktorie.

Zatím každopádně platí, že současný kouč Pivarník má Šádkovu obrovskou důvěru. V rozhovoru jasně říká, že „chce, aby vydržel co nejdéle“.

„Řekl jsem i hráčům, že ze sebe nebudu dělat blbce každý rok a po vyhraném titulu měnit kouče. Ani mi nepřijde vtipné, aby mělo dvanáct trenérů vykérované logo Viktorky s letopočtem na ruce,“ přiznává Šádek s vážným výrazem ve tváři.

