Na 38 let se necítím, řekl Zavadil. A vyčníval. Prodlouží smlouvu?

Paradoxem je, že těžké zranění kolena si Pavel Zavadil přivodil v dubnu minulého roku právě v Teplicích. Teď se na Stínadla vrátil a poprvé od nešťastné události odehrál téměř celé soutěžní utkání, střídán byl až ve druhé minutě nastavení. "Těšil jsem se hodně. Zimní příprava byla celkem náročná, takže jsem rád, že už začala liga. A že se to sešlo zrovna v Teplicích, na tohle jsem v zápase nemyslel," řekl zkušený špílmachr.

Jaký byl skoro rok bez fotbalu?

"Nepříjemný. V době zranění jsem cítil, že mám formu. Že můžu hrát dál velký fotbal. bylo mi to všechno líto."

Zvažoval jste i konec kariéry?

"Nikdy jsem neřekl, že končím. Akorát jsem si potřeboval utřídit v hlavě pár myšlenek, nějak to poskládat. Věděl jsem, že takhle skončit nechci a kousnul jsem se. Jak jsem byl po operaci a koleno se začalo rychle zlepšovat, tak jsem měl novou chuť do fotbalu."

Co všechno běží v hlavě zraněnému fotbalistovi, kterému je 38 let?

"Právě, že mi 38... Kdyby se mi to stalo v 25 letech, tak bych byl asi víc v pohodě. Ale necítím se na ty roky, které mám. Myslím si, že ligovému fotbalu budu ještě pár let stačit."

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Brno: Vyrovnáno! Grigarovi vypadl míč a Vondrášek si ho kopl do vlastní brány • VIDEO iSport TV

Jak dlouho?

"Když budu zdravý, tak dlouho! Uvidíme... Už během zranění jsem si říkal, že se prostě musím vrátit zpátky. Věřil jsem, že se dokážu vrátit na stejnou úroveň."

A dokázal jste to. V Teplicích jste byl hodně vidět...

"Je to velmi příjemné. Sice jsem už na podzim naskočil do dvou zápasů, ale to bylo jenom na chvíli. Teď mám konečně zase pocit, že jsem fotbalista. S koncem přípravy jsem byl sice malinko unavený, ale poslední týden jsem se dal dohromady. Najel jsem na svůj režim a neměl problém vydržet celý zápas."

Takže jarní část sezony zvládnete v pohodě?

"Myslím si, že jo. Jsem dobře připravený, protože jsem celou přípravu odtrénoval bez úlev. Připravoval jsem se i přes svátky tak, aby koleno bylo pevné."

Teď už ho ani trochu necítíte?

"Teď cítím trochu lýtko." (směje se)

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-f46d20aa-523f-b817-823b-06f15a772d40"><span>Teplice přezimovaly šesté a v prvním kole po zimní přestávce doma přivítaly Zbrojovku Brno. Ve 21. minutě nádherně otevřel skóre Martin Fillo. Ve 34. minutě si ale smolně kopl míč do vlastní sítě Tomáš Vondrášek a bylo vyrovnáno. Týmy si tak rozdělily po bodu. </span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Teplice - Brno 1:1. Domácí Fillo se trefil po krásném sólu • VIDEO iSport TV

V Teplicích jste se podílel na vyrovnávací brance. Trošku kulišárna, ne?

"Spoluhráči se mě ptali, jestli budu centrovat. Říkám jim: ne, budu střílet! Chtěl jsem, aby to před gólmanem skočilo. Nakonec z toho byl gól. A jestli ho dal holení Kuba Řezníček, nebo byl vlastní, to je jedno."

Bod berete?

"Remíza je asi spravedlivá, ale odpracovali jsme dobrý zápas. Chtěli jsme hrát fotbal a snažili jsme se o kombinační hru. Škoda jen inkasované branky, před kterou jsme se špatně posunuli. Naštěstí jsme hned vyrovnali."

Jak jste si rozuměl ve středu pole s Janem Polákem?

"My dva jsme na stejné vlně. Fotbal spolu hodně probíráme, takže i v záloze si vyhovíme. Žádný problém. Taky víc komunikujeme, abychom si to vzájemně ulehčili a zbytečně neběhali. Abych měl sílu hrát i dopředu."

Kdo je větší lídr?

"Jsme stejní. Kabina funguje, jak má. Ale kdyby tam byl problém, tak budou facky." (směje se)