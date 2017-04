Jména v hledáčku Slavie: Necidův návrat, Vacek jako náhrada za Baráka

Pražská Slavia míří po několika letech za vysněným titulem, už nyní ovšem hledí do budoucna. Poctivě se připravuje na další přestupové období, v hledáčku má řadu zvučných jmen z české ligy i zahraničních soutěží. Kteří hráči by mohli příští sezonu oblékat sešívaný dres?

Koho Slavia přivede do svých řad?

Koho Slavia přivede do svých řad? • FOTO: koláž iSport.cz

Z Bursasporu, kde nehrál, ho v zimě vysvobodila Legia, ale ani v Polsku zatím restart velkého kanonýra i vinou zranění nenastal. Vrátí se do míst, odkud vyrazil do ciziny?

Václav ČERNÝ (19)

Václav Černý • Foto Michal Beránek / Sport

Klub: Ajax Amsterdam

Sezona 2016/17: 5/0

Agent: David Nehoda (Nehoda Sport)

Cena: 50 milionů korun

Za béčko Ajaxu ve druhé lize sice září, ale není mu to nic platné, k posunu do áčka mu to zatím nepomáhá. V létě se musí pohnout.