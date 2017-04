Zlínský záložník Štípek po prohře s Boleslaví: Měli jsme tam nasadit život

Je jasné, že se nyní stává prioritou finále MOL Cupu, že?

„Asi máte pravdu. Nemůžeme si říct, že půjde liga úplně stranou. Ale priorita to bude, musíme se soustředit na finále. Chtěli jsme tento zápas zvládnout, abychom ještě měli šanci na obou frontách, ale tím strašným závěrem jsme si to zkazili. Teď už asi vede jenom jedna cesta do evropských pohárů.“



Kdy se to zvrtlo?

„Těžko říct. Přišlo mi, že máme zápas pod kontrolou. Možná jsme se tím pocitem nechali ukolébat. Dostali jsme góly po dvou centrech do vápna, ani bych neřekl, že to byly šance. Hrozný…Musíme si to rozebrat. Jestli takto budeme hrát ve finále poháru, tak evropské poháry hrát nebudeme.“

„Dal nám gól, takže nás to asi rozhodilo…Nevím, co na to říct.“„Asi to nebyl prvních šedesát minut hezký fotbal pro lidi. Bylo to bojovné, od vápna po vápno. Hodně nepřesností. Takové o ničem, remízový zápas. Ale když dáme gól, musíme tam dvacet minut před koncem nasadit život a dohrát to.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Přikryl kopal standardku, Da Silva zvýšil, 1:2 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Je vyrovnáno, Magera se trefil zblízka, 1:1 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Nádherná trefa! Hnaníček z voleje otevřel skóre, 1:0 • VIDEO iSport TV