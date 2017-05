Vachoušek končí kariéru: Manželka ví, že domů nepřijdu důstojně

První slzy vytryskly Vachouškovi do očí už před zápasem. To když mu ve stoje aplaudovalo deset tisíc fanoušků a na hřiště vběhla manželka s dětmi. Do jednoho se neudrželi. Plakali. „Byl jsem fakt naměkko a nervózní víc než s Marseille na Realu,“ netajil slabší chvilku.



A neudržel se ani po zápase, kdy jej z profesionálního fotbalu za potlesku fanoušků i spoluhráčů stylově odvezla limuzína.

„Udělali jsme pěkné kolečko, lidé tleskali, podávali si se mnou ruce. Bylo to příjemné. Ani ve snu jsem si takovou rozlučku nepředstavoval. Je famózní a nad očekávání. Domů asi nepřijdu důstojně. To už manželka ví,“ smál se sedmatřicetiletý záložník, který právem může být na svou kariéru hrdý.„Hrál jsem velký fotbal za nejlepší nároďák, co pamatuji, za Spartu, Slavii, Marseille, Austrii Vídeň, Teplice. Byl jsem v jednom týmu s Pavlem Nedvědem na EURO 2004, s Didierem Drogbou v Marseille, vyhrál jsem mistrovství Evropy do 21 let. Komu se to poštěstí? Na to musím být hrdý. Ale tu největší školu jsem stejně dostal doma. Jsem kluk z Bíliny, který měl od začátku těžký život,“ zavzpomínal na prarodiče, kteří ho vychovali.

„V půlroce mi umřela mamka a děda s babičkou si mě osvojili. Vyrůstal jsem na hřišti v Bílině, pak jsme se přestěhovali do Teplic. Právě jim patří velký dík, že si nás s bráchou vzali. Jinak bych skončil asi někde v děcáku, což by pro mou kariéru nebylo to pravé ořechové. Hodně mě mrzí, že děda, který před dvěma lety umřel, na moji rozlučce nemohl být...“ povzdychl si.Co plánuje Vachoušek nyní? Překvapivě angažmá ve čtvrté německé lize.„Ještě to není podepsané, ale domluvil jsem se s Neugersdorfem, kde byl i Jirka Štajner. Dal jsem si podmínku, že můžu trénovat jen dvakrát týdně,“ směje se. „Ale neodfrknu si, budu trénovat i sám. Také jsem měl nabídky z druhé české ligy, ale s díky jsem je odmítl. Na profi úrovni už jsem fakt nechtěl pokračovat.“

