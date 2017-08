Biabiany už trénoval se Spartou, tu čeká zeštíhlení. Odejde Kadlec?

Fotbalovou Spartu, která tvrdě narazila při pokusu projít do Evropské ligy, čeká nutné zeštíhlování zahraničními posilami napěchovaného kádru. Podle informací deníku Sport by se už druhá redukce týmu mohla týkat až čtyř hráčů, mezi kterými možná bude i Václav Kadlec. Paradoxně ovšem ještě před tím na Letné představí dalšího nového hráče. Se Spartou už totiž trénoval avizovaný Francouz Jonathan Bibiany, u něhož se ladí jen poslední detaily opce jeho ročního hostování.

Místo náročného rytmu čtvrtek-neděle čeká Spartu po krachu s Crvenou Zvezdou Bělehrad (0:1) maximálně sedmnáct soutěžních utkání – patnáct v HET lize a případně dva v MOL Cupu. Proto už v pátek došlo na Letné k první poradě o tom, kdo by měl předimenzovaný kádr (čtyři brankáři + 27 hráčů do pole) opustit.

„Jen na ligu je nás tu příliš moc. Probereme to s pány Kotalíkem a Křetínským, někteří hráči odejdou na hostování,“ přiznal kouč Andrea Stramaccioni. „Předpokládá se, že odejdou tři až čtyři hráči,“ řekl deníku Sport zdroj blízký vedení klubu.

720p 360p REKLAMA Rosický: Když Sparta není v Evropě, ztrácí prestiž • VIDEO iSport TV

Nejdřív však paradoxně oznámí Sparta pohyb opačným směrem, ladí se poslední detaily ročního hostování Jonathana Biabianyho, v pořadí už jedenácté letní posily. S ním už italský trenér napevno počítá, podle zdroje dobře obeznámeného s děním v klubu už devětadvacetiletý Francouz v pátek trénoval s týmem.

Přitom je to primárně hráč na pravé křídlo, tedy jeden z postů, kde má Sparta největší přetlak. Vždyť zde mohou hrát předchozí letní posily Vukadin Vukadinovič a Srdjan Plavšič i třeba starousedlík Lukáš Juliš. A především Václav Kadlec, který se do Sparty vrátil před rokem za 73 milionů korun, jenže zatím ideální formu nenašel.

Před prvním soutěžním zápasem sezony v Bělehradě se Kadlec nevešel vůbec do nominace, což trenér Stramaccioni zdůvodnil tím, že hráč neplní, co po něm chce. V odvetě s Crvenou Zvezdou se sice Kadlec do základní sestavy vrátil, ale na hřišti vydržel jen poločas. Hráčský agent Pavel Paska je podle informací deníku Sport s aktuální pozicí svého prominentního klienta značně nespokojen a hodlá ji řešit radikálně – to znamená změnou dresu.

Více informací o příchodu Biabianyho i o pravděpodobných odchodech ze Sparty čtěte v sobotním deníku Sport!

Italiano bastardo! Fanoušci z kotle řvali na kouče, Rosický měl ovace

Stramaccioni: Situace je špatná. Je nás příliš mnoho jenom na ligu

V sobotním Sportu čtěte o losu Ligy mistrů i redukční dietě Sparty, ze které by mohl odejít i Václav Kadlec • Foto Archiv Sportu

720p 360p REKLAMA Frýdek: Ještě se neznáme, ale už bychom měli. Jsme spolu měsíc • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Boakye se trefil zblízka a Sparta prohrává 0:1 • VIDEO iSport TV