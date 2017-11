Olomouc je v laufu. Dva hráče má v reprezentaci, nováček stíhá Plzeň

Je to téměř pět let, kdy ve fotbalovém národním týmu byli naposledy dva zástupci Olomouce. Tehdy v lednu 2013 nominoval trenér Michal Bílek Tomáše Hořavu a Michala Ordoše na přípravu s Tureckem. Od té doby se hráči Sigmy prosadili většinou maximálně do jednadvacítky. Jenže překvapivě dobré výkony i výsledky olomouckého klubu vynesly do národního týmu opět dva reprezentanty hanáckého celku, Šimona Faltu a Davida Housku. A nemusí zůstat jen u nich.

"Když se daří týmu, tak vyskočí jednotlivci. Je paráda, že v nároďáku mohou být kluci z Olomouce," řekl v rozhovoru s ČTK Houska. "Je pro všechny v klubu super, když vidíme, že když se daří, přijdou i individuální úspěchy. Když v tomhle vydržíme, tak se k nám může v budoucnu připojit někdo ze spoluhráčů. Když se nám bude dařit v lize, všichni v Sigmě budeme víc na očích," dodal Falta.

Sigma ještě v minulé sezoně hrála druhou ligu. Po návratu se Hanáci především chtěli vyhnout opětovnému pádu do nižší soutěže a v klidu se zachránit. A to se jim povedlo v podstatě už po 13 kolech, kdy mají na kontě 26 bodů a jsou druzí v tabulce za Plzní, která neztratila ještě ani bod. Olomouc má na kontě jedinou porážku právě s Plzní, nyní už deset zápasů za sebou nepoznala přemožitele. Navíc má s 20 góly třetí nejlepší útok soutěže.

"Asi nikdo nečekal, že bychom mohli hrát v takových patrech tabulky. Ale povedl se nám začátek sezony, těžíme z toho, chytili jsme lauf a těžko nás někdo poráží. To je naše devíza," prohlásil Falta, který k tomu pomohl třemi góly.

"Ani my samotní jsme to nečekali. Je hrozně důležité, že se chytnul začátek, začali jsme si věřit. Teď se snažíme udržet v horních patrech co nejdéle," souhlasil Houska, jenž se do statistik zapsal čtyřmi góly a dvěma asistencemi.

Oba připouštějí, že tým těží i z toho, že druhou ligou Sigma prošla suverénně a už tam nabrala sebevědomí, na které v nejvyšší soutěži jen navázala. "Ve druhé lize jsme nabrali sebevědomí tím, že se hodně vyhrávalo. A když jsme si to přenesli i do ligy, tak se sebevědomí znásobilo. Když kromě výsledků máte i dobré výkony, tak se jde do dalších zápasů mnohem lépe," konstatoval Houska.

Bohemians počtvrté za sebou neprohráli, s Olomoucí remizovali 1:1. Bod ale mohl být pro tým z Ďolíčku málo, protože ve druhém poločase hosty výrazně zatlačil. Jevgenij Kabajev navíc neproměnil penaltu. Sigma se dočasně posunula o bod před Slavii na druhé místo tabulky.

"Ve druhé lize se povedlo zkonsolidovat tým. V lize jsme poznali, že se dá hrát s každým, sedlo nám to a teď se to budeme snažit udržet," dodal Falta.

Za důležitý krok považují i to, že po sestupu do druhé ligy v létě 2016 vedení klubu ponechalo ve funkci trenéra Václava Jílka. "Je to nezvyk, protože v Česku se trenéři hodně střídají. U nás trenéra po sestupu podrželi a teď jsou za ten krok asi hodně rádi. Šlape nám to. Byl to dobrý krok," uvedl Houska. "Trenér nám vtiskl tvář, kterou se snažíme prezentovat. Teď z toho těžíme," souhlasil Falta.

Nyní ale na Sigmu čeká těžký úkol. A to udržet nastolený trend. Zatímco jako nováčka mohl tým někdo v úvodu sezony podcenit, proti druhému celku tabulky nastupují soupeři s mnohem větším respektem.

"Už se na nás chystají úplně jinak. Dávají si na nás větší pozor, hlavně na naše brejky. Do plných se hraje výrazně hůř. Ale přesto se s tím vyrovnáváme docela dobře a neprohráváme, což je nejdůležitější," řekl Falta. "Třeba teď Bohemka (zápas skončil 1:1) na nás byla asi nejlépe připravená, hrála na nás výborně. Bylo to pro nás možná nejtěžší utkání, ale je strašně důležité, že i tyto zápasy neprohráváme," přidal Houska.

Olomouc se v závěru podzimu utká doma se Zlínem a Spartou a vyrazí do Liberce. "Máme před sebou tři těžké zápasy, ve kterých se ukáže, jak na tom budeme. Dotírají na nás Slavie a Sparta, takže se musíme snažit je prohánět dál," řekl Houska.

"Je to nahoře hodně našlapané, chceme se tam držet co nejdéle a i na jaře trápit ty velké kluby. Rozhodně nejsme uspokojení tím, kde jsme teď a že jsme vlastně zachránění. Jak se říká, s jídlem roste chuť. Určitě nikdo nechce, abychom začali tabulkou padat," dodal Falta.