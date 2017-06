Známí mi volali, že prý jdu do Jihlavy, říká Csaplár. Preferuje práci v Česku

Zvedne telefon a známí mu hlásí: Tak prý jdeš do Jihlavy. Oficiální nabídku však Josef Csaplár (54) dosud neobdržel. Jednáním se nebrání, po návratu ze Spojených arabských emirátů (klub Al-Ittihad Kalba SC) je otevřený novým možnostem. „Jsem potěšený, že by mohla mít Jihlava zájem,“ vzkázal.

Jak to tedy máte s klubem, pro který jste podle zdrojů Sportu vedle již osloveného Romana Pivarníka vážným adeptem na roli trenéra?

„Tu informaci mám, ale s nikým z klubu jsem zatím nemluvil. (rozhovor vznikal včera v poledne – pozn. aut.) Něco o tom vím, ale jen z novin a od známých. Ti mi už ve středu volali, že prý jdu do Jihlavy. Víc o tom fakt nevím, takže není co komentovat. Možná někdo poslal do klubu můj životopis… Jasné je nyní jen to, že mi dobíhá smlouva v Emirátech a po dvou letech se vracím do Evropy.“

Uvítal byste nabídku Vysočiny?

„Asi takto: Jsem samozřejmě potěšený, že se o mně v této souvislosti mluví. Je to příjemné, zajímavé. Nic dalšího k tomu ale říct nemůžu, protože mě nikdo neoslovil. Samozřejmě se znám s Pepou Jinochem, ale ani nevím, jestli v klubu zůstává. S majitelem panem Vaculíkem se neznám. Takže čekám, jestli z toho něco bude.“

Míníte pracovat v Česku?

„Tím, jak jsem rozcestovalý, tak říkám, že v Evropě. Ale ano, preferuju Česko, kde jsem naposledy působil s Jirkou Kotrbou v Liberci.“

Proč jste skončil v arabském klubu Kalba, kde jste měl na starosti mládež?

„Trénoval jsem tam "dvacítku" a zároveň byl sportovním ředitelem. Pak mi řekli, že budu hlavním trenérem pro celý klub. Bohužel se spadlo do druhé ligy a mně dobíhá smlouva. Potřebuju se z různých důvodů vrátit domů. Každopádně se tam udělalo hodně pozitivní práce.“