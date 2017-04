Slavia slyšela pískot, Tvrdík se omlouval. Zklamali jsme, řekl Šilhavý

Poprvé v soutěžním zápase jako trenér Slavie poznal, co je to porážka. Jaroslav Šilhavý byl po úterním semifinále MOL Cupu se Zlínem (0:1) z výkonu svých svěřenců zklamaný. „Podali jsme dnes velmi slabý výkon. Gól jsme jim podali přímo na podnose. Na hřišti nebyl hráč, který by to vzal na sebe,“ litoval po vyřazení.

Na Twitteru se kvůli mizernému výkonu zlobil i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. „Dneska lze udělat jediné. Omluvit se fanouškům, co přišli. Takhle kandidát na mistra hrát nesmí. S týmem v dobrém i zlém, ale dnes hrůza,“ volil ostřejší slova nejvyšší představitel klubu.

Zklamaný byl pochopitelně i Jaroslav Šilhavý, který na lavičce Slavie vydržel 24 soutěžních zápasů bez porážky. "Nepovedené utkání," neskrýval při hodnocení na pozápasové tiskové konferenci.



Co říct k zápasu, který ve Slavii ukončil vaši soutěžní sérii bez prohry?

„Série bez prohry byla hodně dlouhá, věděli jsme, že to přijde. Že to přišlo dneska, mě mrzí, protože není šance na reparát. Přišli jsme o trofej, po které jsme toužili. Podali jsme dnes velmi slabý výkon. Gól jsme Zlínu dali přímo na podnose. Kazili jsme přihrávky, nebyl na hřišti hráč, který by to vzal na sebe a něco udělal. Nepomohl ani příchod Milana Škody, hráli jsme naivně středem. Dominovali všichni čtyři středoví hráči Zlína, jak stopeři, tak záložníci. Bohužel jsme vypadli z poháru, nedá se nic dělat. Musíme se oklepat a připravit se na pět zbývajících ligových zápasů.“

Naštval vás inkasovaný gól, kterému předcházela Deliho chyba?

„Udělal obrovskou hrubku, tohle se nesmí stávat. Simon je výborný fotbalista, ale tohle nezvládnul. Doufám, že to v hlavě vnímá, že tu chybu udělal. Určitě mu to důrazně vyčtu.“

Udělal jste čtyři změny v sestavě. Jak na vás zapůsobili noví hráči?

„Tihle hráči nastoupili i proti Karviné, to utkání jsme zvládli. Dneska jsme si vybrali slabou chvilku, týmově jsme zklamali na celé čáře.“

Určité nedostatky byly i na Slovácku. Značí to pokles formy?

„Nemáme herní styl jako Bayern nebo Barcelona. Hrajeme dlouhé balony, třeba proti Slovácku jsme až na držení míče byli ve všech ostatních statistikách lepším týmem. Tlačíte mě někam, že jsme v krizi, přitom jsme prohráli jedno utkání po 24 zápasech. Po jednom prohraném zápase a špatném výkonu podle mě nemusíme bít na poplach.“

Slavia má silově založené mužstvo, ale Zlín vás uskákal. V čem byl problém?

„Dávali jsme balony z hloubky pole, to se stoperům dobře odehrává. Apelovali jsme na hráče, abychom hráli po stranách. Tohle byla chyba. Nechtěl to nikdo vzít na sebe, proto byly naše šance menší.“

Může prohra po delší době na tým negativně zapůsobit?

„Uvidíme. Ale já věřím, že ne. Myslím, že to bude poučná porážka. Člověk se z toho musí oklepat a jít dál.“

