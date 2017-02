Zklamaný Požár: Všechno se pokazilo, takhle hrát nemůžeme

PŘÍMO Z RUSKA | Byl to pro něj první ostrý duel v pozici hlavního trenéra a sportovního ředitele Sparty zároveň. Tomáš Požár by ho ze své mysli nejradši vytěsnil. Letenští totiž v úvodním utkání play off Evropské ligy na hřišti Rostova propadli, debakl 0:4 jim odstřihl reálnou naději na postup. „Jeli jsme sem optimisticky naladění, je to velké zklamání,“ prohlásil Požár.

Jak si takový výkon a především výsledek vysvětlujete?

„V tom zápase se nám pokazilo všechno, co mohlo. Nevstoupili jsme do něj dobře, stalo se to, co jsme nechtěli. Padali jsme hluboko, prohrávali osobní souboje a nesbírali druhé míče. Vytvářeli jsme soupeři standardní situace, tím nás dostával pod tlak. Navíc jsme po ní dostali první gól. Celé utkání výrazně ovlivnila červená karta.“

Jak budete na Konatého zkrat reagovat?

„Moment červené karty byl nešťastný, tím spíš pro Timmyho, který má za sebou takový příběh. Nedokážu teď říct, co bude dál. Musím se na ty zákroky podívat.“

Vašemu týmu se nedařilo vůbec nic. Je to pro vás rozčarování?

„Jsme velmi zklamaní, jak to dopadlo. Přijížděli jsme optimisticky naladění, povedla se příprava. Věřili jsme, že dokážeme něco uhrát. Od začátku ale bylo všechno špatně, nedostali jsme se do zápasu, hrubě ho ovlivnila červená karta. Nebude se nám vracet dobře, v neděli hrajeme další utkání, musíme se zkoncentrovat.“

Dají se očekávat změny?

„Samozřejmě. Musíme si ten zápas vyhodnotit, takhle hrát nemůžeme. Je nutné, abychom se zlepšili.“

Proč jste dřív nezasáhli do dění na trávníku střídáním? Třeba kanonýr David Lafata naskočil až v samotném závěru, Julišovi se při tom tolik nedařilo...

„Samozřejmě jsme hledali vhodné možnosti pro střídání. Co se týká Juliše, pořád je to jeden z tahovějších hráčů. Za stavu 0:3 jsme šli do druhého poločasu s tím, že nechceme inkasovat a zkusíme z brejku přidat gól, abychom s tím v odvetě mohli něco udělat.“

Utkání hrubě nevyšlo oběma stoperům. Proč dostal Michal Kadlec přednost před Mariem Holkem?

„Nebudu hodnotit individuality, budu hodnotit tým, nehráli jsme dobře, selhali jsme. Michal Kadlec měl velmi dobrou přípravu, je to stoper, který je velmi rychlý, proto jsme ho chtěli mít v sestavě.“

A Bogdan Vatajelu? Velká zimní posila skončila jen na tribuně...

„Avizovali jsme, že dostane čas na aklimatizaci a adaptaci. Musí dostat prostor, potřebuje navnímat nároky, které na něj máme, musí se srovnat s intenzitou tréninků.“