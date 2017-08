Trpišovský: Plzeň je favorit. Larnaka má s nátlakovou hrou problém

Kyperský celek AEK Larnaka, dnešního soupeře Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy, dobře zná. Před rokem mu ve stejné fázi čelil se svým Libercem. Trenér Jindřich Trpišovský byl tehdy úspěšný, Slovan zvládl oba duely a postoupil. To samé nyní čeká i od Západočechů. „Plzeň určitě favorizuju, její fotbal bude na Larnaku platit,“ říká 41letý odborník pro Sport.

Jaký soupeř na Viktorii v play off Evropské ligy čeká?

„Myslím, že to je pro Plzeň příznivý soupeř, i když určitě ne jednoduchý. My jsme tam sice vyhráli 1:0 a doma 3:0, což vypadá jednoznačně, ale byl to hrozně těžký dvojzápas. Většinou soupeře, se kterými jsme hráli, dál sleduju. Vím, že mají v základní sestavě asi osm hráčů, kteří nastupovali už proti nám. Tehdy dokázali vyřadit i Spartak Moskva, když vyhráli na jeho hřišti. Pokud ale bude Plzeň hrát tak, jak umí, bude jí Larnaka vyhovovat.“

Proč myslíte?

„Nesedí jim, když proti nim soupeř hraje nátlakový fotbal s vysokým napadáním. A to přesně Plzeň umí. My jsme je hodně napadali už u nich, kde bylo velké horko. Nevyhovoval jim atletický fotbal a hra do těla, s tím měli velký problém. Slabiny měli i v obranných standardkách. Bránili je zónově a my jsme z rohu vstřelili postupovou branku.“

Kde jsou naopak silné stránky kyperského soupeře?

„Jednoznačně jsou strašně silní na míči. Sledovali jsme je zpětně ve všech předkolech. Jižanský tým, silný s balonem a v otáčení hry. Rádi kombinují po zemi a volí překvapivou přihrávku na útočníka, který se pořád pohybuje na hraně ofsajdu. Oni ho navíc dokážou skvěle najít.“

Mluvil jste o tom, že Larnaka je nejtěžším soupeřem, na jakého jste narazil. Platí to pořád?

„Myslel jsem to směrem k předkolům, kdy to byl určitě nejtěžší soupeř. Když nám ji tehdy vylosovali, volali mi různí lidé i náš majitel pan Karl, že to je super, že máme kyperský tým. Já ale nadšený nebyl, protože byl kompletně složený ze Španělů, kteří hráli v La Lize. Měli v ní padesát až sto startů. Jorge Larena měl dokonce přes tři sta zápasů. V základu nebyl ani jeden Kypřan, byl to španělský tým doplněný o Brazilce a Makedonce.“

Na jaké podmínky se má Plzeň připravit ve venkovním zápase?

„My jsme tehdy nehráli přímo v Larnace, ale na stadionu Famagusty. Byl to maličkatý stadion trochu podobný Liberci, bylo tam asi pět tisíc lidí. Ale neskutečné peklo, ochozy byly přímo u hrací plochy. Od první minuty vyvinuli strašný tlak na rozhodčí, tlak na naše hráče. Na hřiště lítalo všechno možné. Mince, zapalovače. Po jakémkoli verdiktu rozhodčího následovala neuvěřitelná bouřka. Hráli jsme večer, ale teplota byla pořád na osmadvaceti stupních, navíc strašná vlhkost. My jako realizák jsme byli úplně promočení. Člověk se strašně rychle zpotí. Evropané na to nejsou zvyklí, rychle se odvodníme. Vybavuju si, že jsme tam hru kontrovali nějakých sedmdesát minut, kvůli horku jsme ale dohrávali na hranici absolutního vyčerpání. Podmínky tam nejsou vůbec jednoduché, oni navíc pořád kropí trávník, podle mě to dělají schválně. Kropí dvacet minut před výkopem, a jak je hřiště uzavřené, vlhkost se ještě zvýší.“

Předpokládám ale, že pro vás je Plzeň favoritem na postup.

„Určitě ji favorizuju. Pokud Plzeň zopakuje výkon z Bukurešti, tedy že bude hrát nátlakový fotbal s napadáním, bude mít Larnaka velké problémy. Myslím si, že hlavně doma bude Plzeň hodně silná.“