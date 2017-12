Necid se zlobil po vyřazení Slavie: Jasná penalta, dostal jsem loktem

Do hry šel dřív, než se čekalo. Utkání Evropské ligy proti Astaně (0:1) začal Tomáš Necid na lavičce, brzké zranění Milana Škody však změnilo okolnosti a druhý ze slávistických hroťáků šel na hřiště už v sedmnácté minutě. Gól ale on, ani nikdo jiný v červenobílém dresu nedal a Slavia po prohře 0:1 v evropských pohárech končí.

Slavia v Evropské lize končí. Jak se teď cítíte?

„Teď převládá zklamání, chtěli jsme postoupit a bylo to blízko. Na druhou stranu jsme v Evropě nezklamali. Se všemi soupeři jsme hráli vyrovnaně, chyběl tomu akorát postup.“

Rozhodčí neodpískal zákrok na vás v pokutovém území. Byla to podle vás penalta?„Myslím, že to byla jasná penalta, dostal jsem loktem. Překvapilo mě, že to rozhodčí neodpískal, byl to jasný loket.“

V utkání šlo o postup ze základní skupiny. Co jste z kabiny před utkáním cítil?„Odhodlání, vůli vítězit. Věděli jsme, o co hrajeme. Všichni jsme se na to těšili, byl to pro nás velký zápas. Přišlo hodně fanoušků. K postupu chyběl jen gól.“

Do hry jste šel za zraněného Milana Škodu. Jak složité pro vás bylo se na hřišti aklimatizovat?

„Chvíli mi trvalo, než jsem se zahřál, pak jsem se ale cítil dobře. Škoda, že mi tam nepadla třeba hlavička, kterou jsem tam měl.“

Co se teď bude přes zimu ve Slavii dít? Je tu hodně hráčů, ne všichni hrají.

„Slavia je velký klub a potřebuje široký kádr. Uvidíme, co bude po zimě, to já nemůžu hodnotit, nejsem trenér, nebo někdo z vedení. K tomuhle se nemůžu vyjadřovat.“

Jak se člověk cítí, když šance jsou, ale zkrátka to tam nepadá?

„Že to s další šancí přijde. Člověk musí věřit až do konce. Druhý poločas jsme je tlačili, oni chodili jenom do brejků, škoda, že nám to tam nepadlo.“

Jaká panuje spokojenost s podzimem? V lize velká ztráta na Plzeň, v Evropské lize končíte.

„Nejsme spokojeni s tím, kde jsme. Chtěli jsme hrát o titul, ale na Plzeň ztrácíme čtrnáct bodů. V Evropě jsme ukázali, že se můžeme měřit se silnými soupeři, jako je třeba Villarreal.“

Co si z vašeho účinkování v základní skupině můžete odnést?

„Samozřejmě nás to teď mrzí, ale můžeme na sebe být pyšní. Můžeme chodit se vztyčenou hlavou. Kluci, co hráli poháry poprvé, nezklamali.“