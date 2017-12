Co bude se Šilhavým? Jeden zápas o tom nerozhodne, řekl po nezdaru

Video k článku 720p 360p REKLAMA Je to zklamání, smutnili Zmrhal s Necidem po vyřazení ze skupiny VŠECHNA VIDEA ZDE

Před zápasem jste řekl, že si musíte sednout s vedením, abyste si vyjasnil, jak silná je pozice trenérského týmu. Jak silná je nyní?

„Teď mě nejvíc trápí zápas, který jsme prohráli. To, co jsem řekl, ale platí. Jeden zápas podle mě nerozhodne, jestli byla naše práce hodnocená jako dobrá, nebo špatná. To platí dál.“

Kdy ke schůzce dojde?

„Zítra dopoledne s Honzou Nezmarem máme setkání, tam se dozvíme víc. Datum, kdy bude nějaká další velká schůzka, zatím neznám.“

Proč vám zápas s Astanou nevyšel?

„V prvním poločase to bylo opatrné utkání bez šancí, nebyli jsme dostatečně hladoví - až na naši chybu při standardní situaci. Nechali jsme je dát laciný gól. Naše hra se zlepšila, přestože byl nerovný terén. Ve druhé půli jsme byli rapidně lepší, ale šance jsme neproměnili. Proto skončila naše cesta Evropskou ligou.“

Co situace před gólem. Zaváhal při ní Jan Laštůvka?

„Změnilo se tam po střídání trochu rozestavení. Ani nevím, co se tam stalo. Byli jsme z toho opaření. V minulé sezoně nám vycházely góly v poslední minutě.“

Josef Hušbauer a Simon Deli se neobjevili v sestavě, brzy se zranil Milan Škoda. Jak velká to byla komplikace?

„Dva hráče nepustilo do hry zranění. Když musíte střídat brzy, není to ideální, Milan si hnul s kyčlí a nemohl pokračovat. Jsou to nepříjemnosti, ale Deli s námi nehraje už nějakou dobu, místo Pepy naskočil Rotaň, na to se určitě vymlouvat nechceme.“

Proč si vysvětlujete, že váš tým v některých závěrečných zápasech na podzim provázela křeč?

„Hráli jsme o hodně, tlak byl veliký. Byly pasáže, které nebyly úplně ideální, ale i remízové zápasy při zpětném pohledu nebyly špatné. Nemyslím si, že herně jsme horší než během mistrovské sezony. Teď možná víc kombinujeme, dřív jsme asi byli víc přímočaří.“

Dovedl si tým poradit s tlakem tak, jak byste si představoval?

„Vize nového vlastníka jsou velké, posunuly se po zisku titulu, proto se dělaly změny v transferovém okně. Asi nebylo dost času, abychom to dali dohromady. Teď si řekneme, co bylo dobře a co špatně a co bude dál.“