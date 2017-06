Stadion pro finále Ligy mistrů: dřevěné kabiny a perfektní trávník

To je gigant! Fotbalový stadion v Cardiffu, kde se dnes odehraje finále Ligy mistrů mezi Juventusem a Realem Madrid, pojme skoro 75 tisíc fanoušků. Stánek s názvem Millennium Stadium se už kompletně převlékl do barev Ligy mistrů a jeho perfektně střižený trávník si již oba týmy mohly vyzkoušet. Co ještě zaujme? Například krásné dřevěné kabiny či obří pohár před stadionem. Podívejte se v GALERII, jak vypadá stadion pro finále prestižní evropské soutěže.