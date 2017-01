Naděje pro Česko? Mistr přímo do Ligy mistrů, musí ale vyjít dvě podmínky

Nedostupná skupina Ligy mistrů pro české kluby? Nemusí tomu tak být ani po nové úpravě formátu, který posílí postavení velmocí. Vyplývá to z informací, které podle iDnes.cz rozeslala Evropská fotbalové unie UEFA jednotlivým národním svazům. Je možné, že vítěz české domácí soutěže půjde přímo do základní skupiny už v sezoně 2018/19. Bude to vyžadovat však splnění dvou podmínek.

Pro čtyři nejsilnější země čtyři jistá místa v základních skupinách, nové hrací časy od 19:00 a 21:00 a umazání bonusů z národních koeficientů. To jsou zatím jediné oficiálně oznámené změny, které by měla podstoupit Liga mistrů.

Nyní se objevují první podrobnosti o celém formátu prestižní soutěže. Očekávalo se, že na něj doplatí Česko, které se po především po příznivých výsledcích Sparty v Evropské lize dostalo na 11. místo v žebříčku koeficientů.

Kam by postupovaly nejlepší týmy z ePojisteni.cz ligy? Mistr:

4. předkolo Ligy mistrů*

2. místo:

2. předkolo Ligy mistrů

3. místo:

3. předkolo Evropské ligy

4. místo:

2. předkolo Evropské ligy

Vítěz domácího poháru:

základní skupina Evropské ligy

* v případě, že se vítěz Ligy mistrů kvalifikuje do dalšího ročníku ze své soutěže, jde mistr přímo do základní skupiny

Ani to nebude dávat záruku účasti v základní okolnosti. Za jakých okolností bude mít Česko jistotu?

1) Musí udržet 11. místo v žebříčku koeficientů do konce této sezony. Má k tomu dobře nakročeno, protože dvanácté Švýcarsko už nemá v jarních bojích ani jednoho zástupce, třinácté Nizozemsko má zase velký odstup.

2) Vítěz Ligy mistrů v příští sezoně 2017/18 se musí kvalifikovat do dalšího ročníku ze své domácí soutěže. I to není úplné sci-fi. Stalo se tak v případě všech posledních čtyř šampionů (dvakrát Real Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov).

Potom může už v příští sezoně mistr ePojisteni.cz ligy počítat s přímým postupem do základní skupiny bez boje. A také s prémií 325 milionů. Pokud by se jedna z podmínek nevyplnila, šel by mistr do čtvrtého předkola.

Mnohem lákavější by byl také domácí pohár. Jeho vítěz by měl jistou pozici přímo v základní skupině Evropské ligy, kterou má garantovanou dvanáct nejúspěšnějších zemí.