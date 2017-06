Zničený Jarolím: Je to smutné, na úrovni reprezentace tohle nejde

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55. Söderlund Hosté: 36. Gebre Selassie Sestavy Domácí: Almenning Jarstein – J. Svensson, Nordtveit, Reginiussen (33. Valsvik), Aleesami – T. Elyounoussi, S. Berge, Johansen (C), Berget (61. Daehli) – M. Elyounoussi, Söderlund (71. Johnsen). Hosté: Vaclík – Kadeřábek, Sivok (C), Brabec, Gebre Selassie – Darida (79. Hořava), Souček – Krejčí, Dočkal, Zmrhal (43. Jankto) – Krmenčík (63. Schick). Náhradníci Domácí: Nyland, Dyngeland, Hovland, Valsvik, Omoijuanfo, Trondsen, Flo, Meling, Johnsen, Daehli, Midstjö Hosté: Čelůstka, Hořava, Jankto, Kalas, Kopic, Koubek, Mareš, Pavlenka, Přikryl, Schick, Suchý, Škoda Karty Domácí: Johansen Hosté: Souček, Krejčí, Hořava Rozhodčí Andre Marriner – Simon Bennett, Adam Nunn (všichni ENG) Stadion Ullevaal Stadion, Oslo Návštěva 12 179 diváků

Cesta do baráže o postup na mistrovství světa se jeví po kolapsu v Oslu jako nemožná. Je to velké rozčarování zbrabrat takovým způsobem druhý poločas a přijít o náskok 1:0?

„Bezpochyby. Po slibné první půli mě ta druhá půle vyvedla z omylu. Kdybychom po změně stran vyřešili lépe brejkovou situaci tři na jednoho, mohlo to být jiné. Krmenčík s tím měl naložit lépe. Pak se nám hra sesypala jako domeček z karet. Penalta, další chyba vzadu… I to bránění. Odkrývali jsme prostory, pořád se nám někdo dostával za záda. To jsem úplně nepochopil.“

Nazval byste to chaosem?

„Spíš absolutně bez jakékoliv organizace.“

Tomáš Sivok s Jakubem Brabcem neodehráli na místě stoperů dobrý zápas. Je to v tuhle chvíli nejpalčivější místo sestavy?

„Asi ano. Věřil jsem, že odehrají kvalitní utkání, ale dobré to nebylo. To jste viděli sami. Bavili jsme se o tom už po Belgii. A proti Norsku se na tom nic nezměnilo.“

Zklamal vás konkrétně Tomáš Sivok?

„Určitě, měl by si se zápasem poradit jinak.“

Máte vysvětlení, proč mužstvo od 55. minuty úplně vypadlo z role?

„Podepsala se na nás nedůslednost před penaltou. Měli jsme si v tu chvíli počínat jinak. Ale to by nás nemělo srazit. Přece neznamená, že když soupeř vyrovná, tak mu za chvíli nahrajeme do brejku, tak aby šel ve dvou lidech sám na bránu. To je pro mě smutné.“

Chybí mužstvu odolnost se s takovou ránou do vazu poprat?

„Neprospěla nám nucená střídání. Jarda Zmrhal musel dolů v první půli, od Jakuba Jankta jsem si sliboval víc. Nehrál tak, čeho je schopný. Pak odešel ještě Vláďa Darida… Bořkovi Dočkalovi docházely síly. Kdyby byl svěžejší, některé situace vyřešil přesněji. Takhle to spíš vyznívalo do ztrát.“

Přitom v zápase s Belgií vypadal Dočkal slušně. Proti Norům mu uskakovaly míče v jednoduchých situacích. Nečekal jste od něj v tak důležitém zápase mnohem víc?

„Samozřejmě, že čekal. Kvality na to má.“

Stojíte si za nasazením Michaela Krmenčíka od začátku utkání?

„Mohlo to být lepší. V prvním poločase dokázal pár balonů pokrýt, po změně stran se na něm podepsala situace při špatně řešeném brejku.“

Z čeho jste nejvíc smutný?

„Ze školáckých chyb. Na úrovni reprezentace bychom se takových minel dopouštět neměli. Člověku se u lajny ani nechtělo některým situacím věřit.“

Jak vidíte situaci s možným postupem do baráže?

„Je to velká komplikace. My jsme v Norsku přišli o vedení a Severní Irové ho získali v nastaveném čase. Bohužel, ztrácíme čtyři body. Asi nám nezbývá, než vyhrát, co se dá.“