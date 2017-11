Díky, že jste ho nechali dát hattrick, rýpl si kouč Dánů do soupeře

"Každý účastník mistrovství světa má nějakou hvězdu a Christian ukázal, že my také. Patří rozhodně do desítky nejlepších hráčů na světě. Na své pozici je to jeden z nejlepších hráčů v Evropě. Ukázal to i (v Lize mistrů) proti Realu Madrid," uvedl Hareide po vítězství 5:1 v Dublinu.

Pětadvacetiletý záložník je v národním týmu mimořádně produktivní. V posledních 15 zápasech nastřílel 15 branek. A byl hlavní postavou týmu v kvalifikaci, ve které dal osm branek ve skupině a další tři v baráži. Více branek v kvalifikaci nastříleli jen kanonýři Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku.

"Christian byl fantastický. S míčem je vždy neuvěřitelný, ale také tvrdě bojuje pro tým a všechny inspiruje. On rozhodl naši baráž s Irskem," chválil Hareide. "Musím poděkovat Irům, jakou na nás zvolili taktiku a Eriksenovi umožnili dát hattrick. V prvním zápase ho úplně odstavili, teď nechápu, jaký prostor mu v odvetě dali," rýpl si do soupeře.

Eriksen vidí za svou produktivitou fakt, že v pětadvaceti letech již fotbalově dospěl a umí lépe vyhodnocovat situace na hřišti. "Mentálně jsem vyrostl. Teď více střílím, než přihrávám. Myslím více jako útočník. Pomáhá mi k tomu i filozofie našeho trenéra, který mi dává svobodu," připustil.

Těží také z průpravy, kterou dostal od nizozemské legendy Dennise Bergkampa během angažmá v Ajaxu Amsterdam.

"Během prvního roku v Ajaxu (2010) jsem měl několik tréninků s Dennisem Bergkampem a Wimem Jonkem. Na Dennisovi bylo stále vidět charisma a sebevědomí s míčem. Vždy věděl, jak má provést první dotyk, aby dostal míč tam, kam chce. Hodně jsem se toho od něj naučil," prohlásil Eriksen, který táhne Tottenham spolu s Harrym Kanem a Dele Allim.