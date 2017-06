Rána pro Čechy. Matějů se na tréninku zranil, na EURO hrát nebude

První zprávy o tom, že Aleš Matějů je v léčení, se objevovaly už během pátečního odpoledne. Jednadvacítka držela stav pravého obránce v utajení, dnes dopoledne ale zazněla nejhorší možná zpráva. Poškozený zadní stehenní sval ho úplně vyřazuje z plánů Vítězslava Lavičky.

„Po kompletním vyšetření byla zjištěna trhlina ve svalu, která neumožní maximální zatížení. Léčba takového zranění může trvat řádově několik týdnů,“ vysvětlil situaci lékař týmu Petr Novák.

Matějů odehrál většinu úspěšné kvalifikace, na závěrečném šampionátu si ale nekopne.

„Jedná se o komplikaci z hlediska hráče i týmu,“ je si vědom trenér Lavička. Jde o to, že jednadvacítka dlouhodobě řešila problémy na becích, jako alternativa za Matějů byl vybrán původem střední záložník Michal Sáček, který teď, zdá se, má otevřenou cestu do základní sestavy.

Mužstvo okamžitě využilo regule UEFA. To znamená, že za zraněného hráče může povolat náhradníka, ale pouze do té doby, než tým vstoupí prvním utkáním do mistrovství. Později už by to nešlo.

Lavička tak ukázal na krajního záložníka Marka Havlíka ze Slovácka.

„Odehrál několik zápasů v kvalifikaci, byl s námi na rakouském kempu a byl připraven, pokud by případ, který nyní řešíme, nastal,“ řekl Lavička.