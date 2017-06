Morávek se zastal Schicka: Sám postup nevystřílí, skautovi se Němci nezdáli

S většinou hráčů se potkává v bundeslize a v kádru je i jeho přímý konkurent v boji o místo v sestavě. Záložník Augsburgu Jan Morávek má o německém výběru do 21 let, kterému Češi v neděli podlehli 0:2, dobrý přehled. Porážku by Češi podle něho měli rychle hodit za hlavu. „Že bychom porazili Němce, asi nikdo nečekal. Možná remíza by byla dobrá,“ říká 27letý fotbalista v rozhovoru pro iSport.cz.