Jiná hvězda Simič. V AC byl vzorem, nemá tetování a kupuje nemovitosti

Na těle nemá ani tečku od tetovacího strojku. A to je od svých necelých sedmnácti v Itálii. Neřeší auta. Je absolutní abstinent, opravdu nikdy v životě si nedal ani kapku alkoholu. Radši investuje do nemovitostí v chorvatském Brači, platí školné jedné holčičce z Guineje a kupuje míče a kopačky do malého klubu, odkud pochází jeho táta Radoja.

Dvaadvacetiletý Stefan Simič. Člověk, kterého jste doteď možná nepotkali.

Ač vám jeho jméno tutově zní balkánsky, je Čech. Narodil se v Praze, do necelých sedmnácti tam i vyrůstal. Až pak se přestěhoval za fotbalem do FC Janov, když předtím odmítl nabídky z akademií Manchesteru City, Schalke 04 nebo Borussie Dortmund.

Pro pořádek: jeho rodiče jsou z Bosny, takže odtud pocházejí jeho kořeny a část rodiny z máminy strany je chorvatská. Jako rodný jazyk má češtinu i chorvatštinu, plynně mluví ještě italsky a anglicky, což bez problémů předvedl na tiskovce před druhým zápasem EURO proti Itálii. Na hostování v belgickém Mouscronu v minulé sezoně pochytil ještě něco z francouzštiny.

„Je takový kosmopolita, má to napsané v očích. Je velmi charismatický a má v sobě nějaké kouzlo, které se hodí i nám v týmu,“ popisoval ho trochu netradičně trenér Vítězslav Lavička už na soustředění jednadvacítky před šampionátem.

Ještě ke kořenům. Je nábožensky založený, podle rodičů vyznává pravoslavnou víru. Modlí se před zápasy za výsledek, i každý večer doma za zdraví svých nejbližších.

Líbí se zajímavým evropským klubům

O Simičovi se dá bez nadsázky říct, že je hlavní oporou jednadvacítky na EURO. Stoperem, který nechybuje. Který je za každé situace paradoxně úplně klidný, i když má balkánskou krev.

Což se mimochodem líbí podle informací Sportu například Anderlechtu, Galatasaray, Hellasu Verona či dalším zájemcům z Apeninského poloostrova. V AC Milán, kterému Simič patří už od léta 2013, se mu prý chystají prodloužit smlouvu, a pokud by se rozhodl v klubu zůstat, zatím by to bylo asi na roli středního obránce číslo tři až čtyři.

„Tohle ale teď neřeším, ani se o tom nechci bavit. Je hezké být v Miláně, ale já chci odehrát za sezonu alespoň 25 zápasů. Co bude, se uvidí až po turnaji, protože moje výkony musí mít především dobré pokračování,“ říká uvědoměle mladý obránce, kterému už dorazil z AC dopis, v němž ho vedení zve na letní soustředění s áčkem.

Jeho úděl v obřím klubu Serie A byl dřív daleko složitější. Sice jeho áčko kdysi trénoval Filippo Inzaghi, s nímž se sblížil a se kterým si doteď posílá smskami přání k Vánocům a podobně, ale to základ neznamená.

Jestli vás překvapuje blízkost k Inzaghimu, není ani náhodou jediný slavný, kdo je součástí Simičova okolí. Tak třeba jako velký fanoušek Liverpoolu si před lety vyprosil dres, v němž Steven Gerrard odehrál poslední zápas v Premier League.

Ikonický záložník mu ho poslal s věnováním po Dejanu Lovrenovi, který je známým Simičovy rodiny. Před EURO dostal Stefan i zprávu od Željka Buvače, věrného asistenta Jürgena Kloppa na Anfield Road. Stálo v ní, že drží palce a že bude české zápasy sledovat. Buvač totiž pochází z Omarské, kde vyrůstal i Stefanův otec Radoja.

Investice do nemovitostí v Chorvatsku

Poslední střípek: Simič investuje zhusta do nemovitostí na chorvatském ostrově Brač, kde jeho otec s matkou, která před devíti lety zemřela na rakovinu plic, podnikali. Kouzelné místo si zamilovali, tak si tam jejich syn pořídil celé patro jednoho domu u pláže a staví si i větší bydlení, kde jeho sousedem bude Robert Jarni, chorvatský fotbalový démon, když ne bůh.

Ačkoli je řeč o místech, která jsou známá dobrým vínem, pálenkou i pivem, Simič se nikdy v životě nenapil alkoholu. „Možná bych si přiťuknul, kdybychom vyhráli EURO, ale nevím,“ říká nerozhodně.

Není to póza. Když o něm kdokoli mluví, řekne, že je obrovský profík. V Janově i v Miláně měl s sebou svého bratrance Mladena, který mu dělal individuální tréninky, když měl Stefan nějakou část dne volnou. Stačila i část dne… Proto ho Inzaghi chválil před hvězdami AC.

A Simič mezi ně jednou může patřit. Za pár měsíců, nebo za pár let, to je těžké odhadovat. Každopádně dělá všechno, aby se tak stalo.

