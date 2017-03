Hušbauer po třech letech v repre: Byl jsem smířený, že nominace už nebude

"Věděl jsem, že už taky nejsem nejmladší, že teď tu hraje hodně mladších kluků, kteří jsou velmi kvalitní. Takže jsem si říkal, že je možné, že už se do repre nikdy nepodívám, byl jsem s tím i smířený. Říkal jsem si, že pro mě je důležitější hrát v klubu a udělat tam úspěch," řekl dnes novinářům na srazu týmu Hušbauer.

Naposledy nastoupil v národním celku v červnu 2014 proti Rakousku. "Když se podívám zpátky od toho Rakouska, tak se mi pak nějak extra nedařilo. Bylo tam zranění, do toho jsem přestoupil (do Cagliari), nehrál jsem, takže jsem z toho vypadl. Spíš jsem se pak soustředil na klubový úspěch, abych hrál zase v klubu," uvedl sedmadvacetiletý záložník.

Pomohl mu přestup ze Sparty do Slavie, kam zamířil v prosinci 2015 a herně ožil. Návrat do reprezentace si vysloužil i díky povedenému sobotnímu výkonu v Liberci, kde dvakrát trefil břevno. "Byl jsem normálně doma a pak mi zavolali, že jsem byl nominovaný. Nečekal jsem to, byl jsem dost překvapený. Dlouho jsem tu nebyl, nějak jsem ani reprezentaci nevnímal. Je to pro mě hezké, že jsem se zase po dvou a půl letech vrátil," uvedl Hušbauer.

Spolu s ním je v nominaci další pětice slávistů, kteří figurují v lize o bod na druhém místě za Plzní. "Kluci jsou velmi kvalitní, mladí. Je vidět, že právem hrajeme o titul, že kvalitu máme. Bez Slavie bych tu určitě nebyl. Tým mi pomáhá, kluci kolem mě jsou velmi kvalitní. Mohu se o ně opřít, což je velké plus," prohlásil Hušbauer.

Po utkání v Liberci připustil, že má drobné zdravotní potíže. "Jedná se o svalový problém, mám to delší dobu, ale není to nic vážného. Věřím, že to bude v pohodě," řekl Hušbauer.

Po reprezentační přestávce ho čeká derby. Ze Sparty je v reprezentaci pouze brankář Tomáš Koubek. "Věřím, že to pro nás nebude komplikace, že ten sraz tady bude kvalitní. Pak budeme mít celý týden před sebou na přípravu na derby. Spíš jde o to, aby se všichni vrátili zdraví," dodal.