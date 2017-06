Rozbor belgických hvězd: Drzý klučina, zvíře, jezdec po zadku i lídři

NEJ zákroky Premier League: Courtois ukázal reflex, De Gea skok proti střele do růžku

NEJ zákroky Premier League: Courtois ukázal reflex, De Gea skok proti střele do růžku • VIDEO Premier League

„Top gólman, který procházel většími a většími týmy. Byl v Atlétiku Madrid, teď je v Chelsea, kde bohužel z brány vystrnadil Petra Čecha. Kvalitu určitě má. Je radost s takovým brankářem být v jednom týmu. Je to jistota.“

Vincent Kompany

„Hráč světové třídy. Hrál jsem proti němu, když jeho kariéra začínala. Já byl v Bruggách, on v Anderlechtu, už tehdy vynikal přehledem, krásnými přihrávkami, důrazem. To ho zdobí doteď. Bohužel bývá často zraněný. Je to lídr, kapitán, vůdce mužstva.“