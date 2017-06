Jarolím: Zápas s Belgií nám pomůže. Schick střídal horší a lepší momenty

Naladili jste se dobře na sobotní kvalifikační zápas s Norskem?

„To je ještě brzo. Doufám, že i když jsme prohráli, tak že nám ten zápas pomůže, až si ho vyhodnotíme.“

A jak ho hodnotíte nyní?

„Začátek byl ustrašený, bylo tam dost laciných ztrát a soupeř chodil do brejků. Postupem času si to sedlo, povedlo se vyrovnat, měli jsme další situaci, Patrik (Schick) dal tyč. Náznaky tam byly. Pochopitelně soupeř má kvalitu, takže jsme některé situace zažehnali na poslední chvíli díky obráncům a brankářům. S tím, jsme počítali. Jen mě mrzí, že jsme dostali gól ze standardky, to bychom si měli pohlídat lépe. Zvláště Fellainiho, který se prosazuje hlavně hlavou. Pak nám chybělo trochu štěstí, kdy tam Tomáš Souček trefil tyč. Byl tam i další zajímavé situace a kombinační akce. Věřím, že nám prospělo otestovat se proti tak kvalitnímu soupeři. Navíc se hráči rozehráli po pauze. Jen nám trochu naruší program to, že jsme nakonec mohli střídat jen šestkrát, protože jsme původně chtěli protočit obě jedenáctky. Teď budeme muset na trénincích myslet, abychom některé hráče nestrhali a na ty, co hráli devadesát minut, musíme opatrně. Zítra to bude jen regenerace, ovlivní to i středeční trénink.“

Jak se vám zamlouval výkon Patrika Schicka?

„Začátek taky nic moc. Byly tam laciné ztráty. Kopat umí, teď jde o to, jakou pozici. Je zvyklý hrát na hrotu ve dvojici, kdy si zabíhá do pravé strany, kde mu to víc vyhovuje. Střídal lepší moment s horšími.“

Tomáš Souček odehrál slušný zápas, že?

„Je pracovitý. Chce na sobě dělat, zlepšuje se. Liberec mu pomohl.“

A Bořek Dočkal?

„Začátek také nic moc, ale musím říct, že na něm byla cítit chuť. Měl tam pauzu, tak se chtěl ukázat. V kombinačních akcích figuroval.“

Co post pravého obránce? Bude hrát v Norsku Pavel Kadeřábek, nebo Ondřej Čelůstka?

„Dejte mi pokoj. Samozřejmě mě Čelůstka nezklamal. Je důrazný, je to varianta.“

Kalkuloval jste s tím, že by základní sestava z dnešního utkání nastoupila i proti Norsku?

„Nechtěl jsem s tím šachovat, protože jsme o změně střídání dozvěděli dnes. Něco jsme si vyzkoušeli, Krmenčíka se Schickem, hru na jednoho a dva útočníky. Věřím, na Nory vybereme to nejlepší.“

Co je s brankářem Tomášem Vaclíkem?

„Nevím. Měl něco s přitahovačem, uvidíme, jak to bude vážné.“