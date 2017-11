Češi už jsou v Kataru. Šest hodin v letadle, pak úžas z luxusní metropole

Po šesti hodinách v letadle už byli znovu ve svém živlu. Jen co výprava s českými fotbalisty dosedla na letišti v katarském Dauhá, vydali se svěřenci Karla Jarolíma vyběhat únavu z dlouhého letu na hřiště. „Bylo to dlouhé, ale tím, že jsme měli nějak uzpůsobené letadlo a sedačky, tak se to dalo vydržet,“ řekl po tréninku záložník Jan Sýkora.

V pondělí se oficiálně sešli, v úterý dopoledne vyrazil směr Katar. Českou fotbalovou reprezentaci zde čeká přípravný dvojzápas s Islandem a domácím výběrem. Ačkoliv byli hráči unaveni po dlouhém letu, Dauhá si zamilovali hned na první pohled.

"Je to nádherné město. I náš hotel je fantastický. V životě bych netušil, co se dá na kousku pouště postavit,“ žasnul nováček v národním týmu Vladimír Coufal, který byl povolán na poslední chvíli v pondělí večer.

„Byl to můj nejdelší let v životě, ale teď už náš čeká jen to, co máme rádi,“ pokračoval liberecký kapitán. „Bylo to fakt dlouhé, ale tím, že jsme měli nějak uzpůsobené letadlo a sedačky, tak se to dalo vydržet. I jídlo proběhlo, takže dobrý,“ dodal slávista Jan Sýkora.

Jarolíma a spol. ve středu čeká první přípravný test. Soupeřem bude od 15:45 Island, který v uplynulé kvalifikaci postoupil na světový šampionát do Ruska.

Čechům však v Kataru schází hned několik opor. Kvůli zranění chybějí Vladimír Darida, Pavel Kadeřábek, Patrik Schick, Václav Kadlec, Matěj Vydra, z rodinných důvodů pak Bořek Dočkal s Theodorem Gebre Selassiem a ze zdravotních důvodů vypadli i donominování Radim Řezník a Jaromír Zmrhal.

V Dauhá tak mohou dostat poprvé šanci nováčci Stefan Simič, David Houska, Robert Hrubý či Vladimír Coufal.