United myslí na Ligu mistrů. Čtvrté místo slavit nebudeme, říká Carrick

Manchester United je pod vedením Josého Mourinha šestý, se čtrnáctibodou propastí za vedoucí Chelsea. Pouhé dva body ale ztrácí na čtvrté místo, které by znamenalo návrat nejbohatšího klubu světa do té neprestižnější soutěže - Ligy mistrů. Ačkoli opětové působení mezi elitou by fanoušky jistě potěšilo, tahoun záložní řady manchesterského celku Michael Carrick si je jistý, že umístění na jakémkoli jiném než prvním místě si nezaslouží oslavy.